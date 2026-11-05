Kerala
നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പര് വാഹനാപകടം; കാർ അമിതവേഗതയിൽ തന്നെ, അന്വേഷണം ശരിവച്ച് ഇഡിആർ പരിശോധനാഫലം
ബി എം ഡ ബ്ല്യൂ അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറിയ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
കൊച്ചി| നെടുമ്പാശ്ശേരി മിനി കൂപ്പര് വാഹനാപകടത്തില് വാഹനം അമിതവേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് ശരിവച്ച് ഇ ഡി ആര് പരിശോധനാഫലം. അപകടത്തിന് അഞ്ച് സെക്കന്ഡ് മുന്പ് വേഗത 162 കിലോമീറ്ററായിരുന്നുവെന്നും, വാഹനം 500 മീറ്റര് ദൂരം പിന്നിട്ടത് വെറും 11 സെക്കന്ഡ് കൊണ്ടാണെന്നും റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നു. ബി എം ഡ ബ്ല്യൂ അന്വേഷണസംഘത്തിന് കൈമാറിയ റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഈ വിവരങ്ങളുള്ളത്.
വാഹനത്തിന്റെ വേഗത, അപകടസമയത്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ, മറ്റ് സാങ്കേതിക തകരാറുകള് ഉണ്ടായിരുന്നോ, അന്ന് വാഹനം സഞ്ചരിച്ച ദൂരം തുടങ്ങിയ സമഗ്ര വിവരങ്ങള് ഇഡിആറില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights: The EDR report confirmed that the Mini Cooper was speeding during the Nedumbassery accident. It registered a speed of 162 km/h five seconds before the crash and covered 500 meters in 11 seconds. The detailed technical report was handed over by BMW to the investigation team.