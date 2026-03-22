Kerala
സാദിഖലി തങ്ങള്ക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് വ്യാജ പ്രചാരണം; മുസ്്ലിം ലീഗ് പോലീസില് പരാതി നല്കി
സാദിഖലി തങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെ എന്ത് വിലകൊടുത്തും പാര്ട്ടി നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി
മലപ്പുറം | മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് സാദിഖലി തങ്ങള്ക്കെതിരെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില് നടക്കുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ പോലീസില് പരാതി നല്കിയതായി അഖിലേന്ത്യ ജനറല് സെക്രട്ടറി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
സംഭവത്തില് അടിയന്തര ഇടപെടല് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സാദിഖലി തങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി തേജോവധം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തെ എന്ത് വിലകൊടുത്തും പാര്ട്ടി നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളില് ആരും വഞ്ചിതരാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
പയ്യന്നൂരിലെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ഥി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന് കോണ്ഗ്രസ് ഓഫീസില് എത്തി
കളമശേരിയില് പെണ്കുട്ടിയെ ആക്രമിച്ച് കവര്ച്ച നടത്തിയ പ്രതി പിടിയില്
ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യതയും വിലസ്ഥിരതയും വിലയിരുത്താന് യു എ ഇ സാമ്പത്തിക മന്ത്രി ലുലു സന്ദര്ശിച്ചു
എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കൗണ്സിലിന് തുടക്കമായി
സി പി എം പുറത്താക്കിയ സ്മിത സുന്ദരേശന് വര്ക്കലയില് ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്ഥി
