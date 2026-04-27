മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല: മുസ്ലിം ലീഗ് നിര്‍മിച്ച വീടുകളില്‍ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങ് ഇന്ന്

മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലീഗ് നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുക്കും

Apr 27, 2026 6:28 am |

Apr 27, 2026 6:28 am

കല്‍പ്പറ്റ | വയനാട് മുണ്ടക്കൈ- ചൂരല്‍മല ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി മുസ്ലിം ലീഗ് നിര്‍മിച്ച വീടുകളില്‍ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങ് ഇന്ന്. വൈകിട്ട് നാലുമണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില്‍ ആദ്യം നിര്‍മ്മിച്ച 51 വീടുകളിലാണ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍ താമസം ആരംഭിക്കുക.

മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ലീഗ് നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുക്കും. വീടുകളിലേക്കുള്ള ഫര്‍ണിച്ചര്‍, ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ വിതരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത മാനിച്ച് ഇവിടേക്കുള്ള സന്ദര്‍ശനം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം അഭ്യര്‍ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുട്ടില്‍-മേപ്പാടി സംസ്ഥാന പാതയോട് ചേര്‍ന്ന് തൃക്കൈപ്പറ്റ വെള്ളിത്തോടാണ് മുസ്്‌ലിം ലീഗ് ഭവന പദ്ധതി ഒരുക്കിയത്. മൂന്ന് ബെഡ്‌റൂമുകളോട് കൂടിയ 1060 ചതുരശ്രയടിയുള്ള വീടും എട്ടു സെന്റ് ഭൂമിയുമാണ് ദുരന്തബാധിതര്‍ക്കായി നല്‍കിയത്.

 

Related Topics:
പശ്ചിമബംഗാളില്‍ അവസാന ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്നവസാനിക്കും

മുഖ്യമന്ത്രിത്തര്‍ക്കം ഒരു ഭാഗത്ത്; മന്ത്രി പദവിക്കായി കരുനീക്കി 20 ലധികം നേതാക്കള്‍

കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട വേനല്‍മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

തൃശൂര്‍ പൂരത്തിന് ഇന്ന് സമാപനം

കറന്റ് ബില്ല് കണ്ട് ഞെട്ടേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബില്ല് പകുതിയാകും

മണല്‍ വാരല്‍: നിയമലംഘനത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശ