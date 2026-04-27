കറന്റ് ബില്ല് കണ്ട് ഞെട്ടേണ്ട; ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ബില്ല് പകുതിയാകും
വേനൽ കടുത്തതോടെ കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഡാമുകളിലെ ജലനിരപ്പ് താഴുന്നതും പുറത്തുനിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിലെ പരിമിതികളും പവർകട്ട് എന്ന ഭീഷണിയിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനും മാസാന്ത്യം വരുന്ന വലിയ കറന്റ് ബില്ലിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാനും ഓരോ ഉപഭോക്താവും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ മാർഗങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ശാസ്ത്രീയമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് വഴി നമ്മുടെ വീടുകളിലെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ഫലപ്രദമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും
പ്രകാശ സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാം
ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ മാർഗ്ഗം. ഇൻഫ്രാറെഡ് സെൻസറുകൾ, മോഷൻ സെൻസറുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ടൈമറുകൾ എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ലൈറ്റുകൾ അനാവശ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും.
സാധാരണ ബൾബുകൾക്ക് പകരം സി എഫ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 70 ശതമാനം വരെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു 15 വാട്ട് സി എഫ് എൽ ബൾബ് നൽകുന്ന അതേ പ്രകാശം നൽകാൻ 60 വാട്ട് സാധാരണ ബൾബ് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകളിലെ പൊടി പതിവായി തുടയ്ക്കുന്നത് പ്രകാശം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.
എയർ കണ്ടീഷണർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ
വേനൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ചിലവാകുന്നത് എ സി വഴിയാണ്. എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചൂട് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. എ സിയുടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് വഴി വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം.
22 ഡിഗ്രിക്ക് മുകളിൽ ഓരോ ഡിഗ്രി കൂട്ടുമ്പോഴും 3 മുതൽ 5 ശതമാനം വരെ വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാനാകും. മുറികളിലെ വാതിലുകൾ കൃത്യമായി അടച്ചിടുകയും എ സി ഫിൽട്ടറുകൾ മാസത്തിലൊരിക്കൽ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എ സിയുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ബി എൽ ഡി സി ഫാനുകളിലേക്ക് മാറുക
സാധാരണ ഫാനുകൾ ഒഴിവാക്കി ബി എൽ ഡി സി (BLDC) ഫാനുകളിലേക്ക് മാറുന്നത് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. പഴയ സാധാരണ ഫാനുകൾ 70 മുതൽ 80 വാട്ട്സ് വരെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ബി എൽ ഡി സി ഫാനുകൾ പരമാവധി വേഗതയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പോലും 25 വാട്ടിൽ താഴെ മാത്രമേ വൈദ്യുതി ചെലവാക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത്, ഒരു പഴയ ഫാൻ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ബി എൽ ഡി സി ഫാനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം.
റഫ്രിജറേറ്റർ പരിപാലനം
റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവ ചൂട് തട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. വായു സഞ്ചാരത്തിനായി ഫ്രിഡ്ജിന് ചുറ്റും ആവശ്യത്തിന് സ്ഥലം നൽകണം. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോർ സീലുകൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ചൂടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അനാവശ്യമായി ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതും മാനുവൽ ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രിഡ്ജുകൾ കൃത്യസമയത്ത് ഡിഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കും.
അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും കമ്പ്യൂട്ടറുകളും
മൈക്രോവേവ് ഓവനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓവനുകളേക്കാൾ 50 ശതമാനം വരെ ലാഭകരമാണ്. ഇലക്ട്രിക് കെറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തപ്പോൾ സ്ലീപ്പ് മോഡിലിടുന്നത് 40 ശതമാനം വരെ ഊർജ്ജം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും. ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ചാർജറുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാതെ പ്ലഗ്ഗിൽ തന്നെ വെക്കുന്നത് വൈദ്യുതി നഷ്ടത്തിന് കാരണമാകും. ഇത്തരം ലളിതമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി ബില്ല് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും സാധിക്കും.
Summary
This article outlines essential energy-saving techniques recommended to handle high power demand during summer. It covers practical advice such as using LED bulbs, maintaining AC thermostats at 25°C, and properly managing refrigerators and home electronics. Implementing these steps helps individuals reduce their electricity bills and contributes to preventing widespread power outages.