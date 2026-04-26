ഇറാനുമായി ചര്‍ച്ച ഫോണ്‍ വഴിയും നടത്താമെന്നും യുദ്ധം ഉടന്‍ തീരുമെന്നും : ട്രംപ്

താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇറാന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം

Apr 27, 2026 12:00 am |

Apr 27, 2026 12:00 am

വാഷിങ്ടണ്‍ ഡിസി | ചര്‍ച്ച ഫോണ്‍ വഴിയും നടത്താമെന്നും ഇറാനുമായുള്ള യുദ്ധം ഉടന്‍ തീരുമെന്നും അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ്. യുദ്ധത്തില്‍ അമേരിക്ക വിജയിക്കുമെന്നും ഇറാന്‍ ആണവായുധം സ്വന്തമാക്കുന്നത് തടയാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ചര്‍ച്ച കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു.

ഇറാന്‍ ഭരണകൂടത്തിനുള്ളില്‍ ഭിന്നത രൂക്ഷമാണ്. താത്പര്യം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഇറാന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. ചര്‍ച്ച ഫോണ്‍ വഴിയും നടത്താം -ട്രംപ് പറഞ്ഞു.അതേസമയം, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറാന്‍. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും മുമ്പുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ഹോര്‍മുസ് മാറുമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ലെന്ന് ഇറാന്‍ പാര്‍ലമെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര്‍ അലി നിക്സാദ് പറഞ്ഞു. പരമോന്നത ആത്മീയ നേതാവിന്റെ തീരുമാനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അരാഗ്ചി ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി പാക് തലസ്ഥാനമായ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാത്രി പാക് നേതാക്കളുമായി നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച നടക്കും. സൗദി, ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാരുമായി ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുര അപകടം; ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു

അന്തര്‍സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് ഡ്രൈവര്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ അപകടകരമായി ബസ്സ് ഓടിച്ചു; പിടികൂടി

പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട കവര്‍ച്ചാ കേസ് പ്രതികളിലൊരാള്‍ പിടിയിലായി

12 വര്‍ഷംമുമ്പ് അണലികടിച്ചു ജീവിതം തകര്‍ന്നയാള്‍ ഇന്നു മരിച്ചു

ഡോക്ടറെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് റിമാന്‍ഡിലായ ആള്‍ ജയിലില്‍ ജീവനൊടുക്കി

