Kerala
കേരളത്തില് ഇന്ന് മുതല് മെച്ചപ്പെട്ട വേനല്മഴയ്ക്ക് സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | കത്തുന്ന വേനല് ചൂടിന് അറുതിയായി സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് മെച്ചപ്പെട്ട വേനല്മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കാറ്റോടും ഇടിമിന്നലിനോടും കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത്. കൂടുതല് ജില്ലകളില് ഇന്ന് മുതല് മഴ കിട്ടിയേക്കും. ബുധനാഴ്ച നാല് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടുണ്ട്.
മഴ മുന്നറിയിപ്പിനിടെയും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും താപനില ഉയരുകയാണ്. പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൊല്ലത്ത് 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, തൃശ്ശൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാം.
ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും തിരുവനന്തപുരത്ത് 36 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെയും താപനില ഉയരാം. ഇന്നലെ പാലക്കാട് വീണ്ടും 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസിലേക്ക് താപനില ഉയര്ന്നിരുന്നു. 40.1ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് ആണ് പാലക്കാട് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്.