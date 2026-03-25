'പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയും ഉമ്മയും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു'; ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എം കെ മുനീർ
കോഴിക്കോട് | വീടിന്റെ ജപ്തി ഭീഷണി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായഹസ്തവുമായെത്തിയ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട നന്ദി അറിയിച്ച് ഡോ. എം കെ മുനീർ. വാക്കുകൾക്കതീതമായ നന്ദിയുണ്ടെന്നും ഈ ജീവിതത്തിലുടനീളം പാർട്ടിയോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
“വിഷമിക്കേണ്ട, പാർട്ടി കൂടെയുണ്ട്” എന്ന ഉറച്ച ആശ്വാസവാക്കുകളോടെ തന്നോടൊപ്പം അചഞ്ചലമായി നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായി മുനീർ വ്യക്തമാക്കി. ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും പകർന്നു നൽകിയ സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്കും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെപ്പോലെ കൂടെനിന്ന പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. വീടിന്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച പാർട്ടിയോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും.
തന്റെ പിതാവ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ പഠിപ്പിച്ച ‘സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുത് സ്നേഹവും ബന്ധവുമാണ്’ എന്ന പാഠം അനുഭവത്തിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചുവെന്നും മുനീർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രയാസഘട്ടത്തിൽ വിളിച്ചാശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായഹസ്തം നീട്ടാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത സഹപാഠികൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രവാസികൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള ആശ്വാസവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു.
മുൻ മന്ത്രിയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ എം കെ മുനീറിന്റെ കോഴിക്കോട് നടക്കാവിലുള്ള ‘ക്രസന്റ് ഹൗസ്’ എന്ന വീട് ജപ്തി ഭീഷണിയിലായ വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. വീട് നവീകരണത്തിനായി കാലിക്കറ്റ് ടൗൺ സർവീസ് സഹകരണ ബേങ്കിൽ നിന്ന് എടുത്ത 35 ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ പലിശയുൾപ്പെടെ 58 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 31-നകം കുടിശ്ശിക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് ബേങ്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് 49 ലക്ഷം രൂപയോളം അടച്ചുതീർത്തത്.
ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:
വാക്കുകൾക്കതീതം….
‘വിഷമിക്കേണ്ട, പാർട്ടി കൂടെയുണ്ട്’എന്ന ഉറച്ച ആശ്വാസവാക്കുകളോടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം അചഞ്ചലമായി നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പാർട്ടിക്ക് വാക്കുകൾക്കതീതമായ നന്ദി.
എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ശക്തിയും പകർന്നു തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സയ്യിദ് സ്വാദിക്കലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്കും ജ്യേഷ്ട സഹോദരനെ പോലെ കൂട തന്നെ നിന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളുരുകിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും. ഈ പ്രയാസ ഘട്ടത്തിൽ വീടിന്റെ കടബാധ്യതയിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച എന്റെ പാർട്ടിയോട് ഈ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോൾ കുറെയധികം സുമനസ്സുകൾ ഹൃദയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞങ്ങളിലേക്ക് സ്നേഹം ചൊരിഞ്ഞു. “നന്ദി” എന്ന രണ്ടക്ഷരം കൊണ്ട് ഈ കടപ്പാട് തീർക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നെനിക്കറിയാം.
എന്റെ സഹപാഠികൾ, എന്റെ ഉറ്റ മിത്രങ്ങൾ, ഞാനറിയാത്ത, എന്നെ ദൂരെ നിന്ന് മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ, എന്നെ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, കലാ-സാമൂഹ്യ-സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ, വിദേശത്തുള്ളവർ, സ്വദേശത്തുള്ളവർ എല്ലാവരും സ്നേഹവാക്കുകളും പ്രാർത്ഥനകളും കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നു എന്നത് എനിക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സന്തോഷമാണ് പകർന്നു നൽകുന്നത്.
നമുക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ലാത്തവരായിട്ടുപോലും ഈ സമയത്ത് വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സഹായഹസ്തം നീട്ടാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് നിഷ്കളങ്കമായ ചേർത്തുവെക്കലായി ഞാൻ കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും പിന്തുണയും എന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു.
വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ സദുദ്ദേശപരമായി നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾക്കും നന്ദി.
പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയും ഉമ്മയും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഈ മണ്ണ് പരമകാരുണികന്റെ അനന്തമായ അനുഗ്രഹത്താൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നതിലുള്ള ആശ്വാസം എല്ലാവരുമായും ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു. സമ്പത്തിനേക്കാൾ വലുത് സ്നേഹവും ബന്ധവുമാണ് എന്ന എന്റെ പിതാവ് പഠിപ്പിച്ച പാഠം ഒരു ആവർത്തി കൂടി ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നുഅനുഭവത്തിലൂടെ.
സ്നേഹം മാത്രം..
ഡോ. എം. കെ. മുനീർ
Summary
The Muslim League leadership has cleared the outstanding bank loan of former minister and party leader Dr. MK Muneer to save his house from being attached by the bank. Following this, Muneer posted an emotional note on Facebook expressing his deep gratitude to the party, Panakkad Sadiq Ali Shihab Thangal, and PK Kunhalikutty. The bank had issued a notice to attach his house in Kozhikode if the dues were not paid by March 31.
നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ക്യാപ്ഷനുകളോ മറ്റോ തയ്യാറാക്കി നൽകണോ?