Connect with us

Editors Pick

ഡാഷ്‌ബോർഡ് നിറയെ സ്ക്രീൻ! അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്റീരിയറുമായി മഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സി ക്ലാസ് ഇ വി എത്തുന്നു

94 kWh ബാറ്ററിയുള്ള വാഹനത്തിന് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം 673 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Published

Apr 19, 2026 12:35 am |

Last Updated

Apr 19, 2026 12:35 am

ന്യൂഡൽഹി | പ്രമുഖ ആഡംബര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മഴ്സിഡസ് ബെൻസ് തങ്ങളുടെ സി ക്ലാസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ ഇന്റീരിയർ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. ഏപ്രിൽ 20 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായാണ് വാഹനത്തിനുള്ളിലെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടത്. ഡാഷ്‌ബോർഡിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന കൂറ്റൻ ഡിസ്പ്ലേ പാനലാണ് പുതിയ വാഹനത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

39.1 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള എം ബി യു എക്സ് ഹൈപ്പർ സ്ക്രീൻ ആണ് ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 10 മില്യൺ പിക്സലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മിഴിവാർന്ന ഡിസ്പ്ലേയാണിത്. വാഹനത്തിന്റെ മിക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ സ്ക്രീൻ സഹായിക്കും. സി ക്ലാസ് ഇ വിയുടെ അടിസ്ഥാന മോഡലുകളിൽ സൂപ്പർ സ്ക്രീൻ സംവിധാനമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 10.3 ഇഞ്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും രണ്ട് 14 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സ്ക്രീനുകളുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഇലക്ട്രോ ന്യൂമാറ്റിക് ലംബാർ സപ്പോർട്ട്, മസാജ്, വെന്റിലേഷൻ, 4D ഓഡിയോ തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകൾ മുൻ സീറ്റുകളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്ന 10 വ്യത്യസ്ത ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് തീമുകളും വാഹനത്തിലുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനനുസരിച്ച് ക്യാബിൻ ചൂടാക്കാനും തണുപ്പിക്കാനുമുള്ള നൂതനമായ ഹീറ്റ് പമ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സാധാരണ വാഹനങ്ങളേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും 50 ശതമാനം ഊർജ്ജം ലാഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

800V എം ബി ഇ എ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് ഈ വാഹനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 94 kWh ബാറ്ററിയുള്ള വാഹനത്തിന് ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ ഏകദേശം 673 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ബി എം ഡബ്ല്യു i3 ന്യൂ ക്ലാസുമായിട്ടായിരിക്കും വിപണിയിൽ മഴ്സിഡസ് ബെൻസ് സി ക്ലാസ് ഇ വി പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുക. പ്രീമിയം നാപ്പ ലെതർ സീറ്റുകൾക്ക് പുറമെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ വീഗൻ മെറ്റീരിയലുകളും ഇന്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Summary

Mercedes-Benz has officially previewed the interior of its upcoming C-Class electric sedan, showcasing a massive 39.1-inch MBUX Hyperscreen that spans the entire dashboard. Built on a dedicated EV platform, the vehicle offers enhanced cabin space, advanced 4D audio systems, and highly efficient climate control technology. With a projected range of up to 673 km and high-performance dual motors, it aims to set new standards in the luxury electric car market.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

Editors Pick

International

National

Kerala

Kerala

Kerala

