ബേപ്പൂര്‍ ഹാര്‍ബറില്‍ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയവര്‍ക്ക് ശ്വാസതടസം; മരണം രണ്ടായി

നാല് പേരാണ് എന്‍ജിന്‍ റൂമില്‍ ഇറങ്ങിയതോടെ ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായത്.

Published

Apr 18, 2026 9:02 pm |

Last Updated

Apr 18, 2026 9:02 pm

കോഴിക്കോട്| ബേപ്പൂര്‍ ഹാര്‍ബറില്‍ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ എന്‍ജിന്‍ റൂമില്‍ നിന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ അബോധാവസ്ഥയിലായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഒരാള്‍ കൂടി മരിച്ചു. നാല് പേരാണ് എന്‍ജിന്‍ റൂമില്‍ ഇറങ്ങിയതോടെ ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെട്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായത്. അബോധാവസ്ഥയിലായ മറ്റു രണ്ടുപേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

കോഴിക്കോട് ബേപ്പൂര്‍ സ്വദേശി വി ബാബു, ബംഗാള്‍ സ്വദേശി ഗുണധാര്‍ ദാസ് എന്നിവരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ബേപ്പൂര്‍ ഹാര്‍ബറില്‍ നിന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ‘ആയിഷ’ എന്ന ബോട്ടിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായത്. ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന 12 തൊഴിലാളികളില്‍ നാലു പേരാണ് കുഴഞ്ഞുവീണത്.

Kerala

കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ദുബൈയില്‍ കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

ആര്‍ എസ് എസ് പ്രവര്‍ത്തകന്റെ കൈപ്പത്തി വെട്ടിമാറ്റിയ കേസ്; മൂന്ന് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

Kerala

തിരുവല്ല സ്പാ ബലാത്സംഗ കേസിലെ പ്രതി സുബിന്‍ അലക്സാണ്ടറെ കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കി

Saudi Arabia

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് തീര്‍ത്ഥാടന സീസണിന് തുടക്കമായി

Saudi Arabia

ഹജ്ജ് :വിശുദ്ധ കഅബയുടെ കിസ്‌വ ഉയര്‍ത്തികെട്ടി

Kerala

ഗവര്‍ണര്‍ വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആദരിക്കണം, കൈയടിക്കണം; വിചിത്ര സര്‍ക്കുലറുമായി സംസ്‌കൃത സര്‍വകലാശാല

National

'രാജ്യത്തെ വനിതകളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു; പ്രതിപക്ഷം നടത്തിയത് ഭ്രൂണഹത്യ'