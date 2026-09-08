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Maruti Fronx Facelift: ലെവൽ 2 ADAS അടക്കം കിടിലൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മാരുതി ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വരുന്നു; പ്രധാന വിവരങ്ങൾ അറിയാം
അടുത്തിടെ വിപണിയിലെത്തിയ പുതിയ മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ശൈലി പിന്തുടർന്നാകും ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റും എത്തുന്നത്.
കൊച്ചി | മാരുതി സുസൂക്കി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ ക്രോസ്ഓവർ മോഡലായ ഫ്രോങ്സിന്റെ പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് (Maruti Fronx Facelift) പതിപ്പ് വിപണിയിലെത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 2027 ഓടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ വാഹനത്തിൽ നിരവധിയായ പുതിയ ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വിപണിയിലെത്തിയ പുതിയ മാരുതി ബലേനോ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ ശൈലി പിന്തുടർന്നാകും ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റും എത്തുന്നത്. ടൊയോട്ട തൈസർ, ഗ്ലാൻസ എന്നീ മോഡലുകളിലും സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം
പുതിയ ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിൽ ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (Level 2 ADAS) പ്രധാന ആകർഷണമായിരിക്കും. നിലവിൽ പുതിയ ബലേനോയുടെ ടോപ്പ് സ്പെക് ആൽഫ (O) വേരിയന്റിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്റർ, റിയർ ക്രോസ് ട്രാഫിക് അലേർട്ട് എന്നിവ ബലേനോയിൽ ഇല്ല. മാരുതി ബ്രെസ്സയിൽ ഇവ ലഭ്യമാണെങ്കിലും മറ്റ് എ ഡി എ എസ് ഫീച്ചറുകൾ ഇല്ലെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റിലെ പുതിയ ആൽഫ (O) വേരിയന്റിലും ടൊയോട്ട തൈസറിന്റെ വി വേരിയന്റുകളിലും ലെവൽ 2 എ ഡി എ എസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
എൻജിൻ വിഭാഗത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
വാഹനത്തിന്റെ എൻജിൻ വിഭാഗത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നാല് സിലിണ്ടർ 1.2 ലിറ്റർ കെ സിരീസ് പെട്രോൾ എൻജിന് പകരം 1.2 ലിറ്റർ ത്രീ സിലിണ്ടർ സെഡ് സിരീസ് എൻജിനാകും നൽകുക. പെട്രോൾ വേരിയന്റിൽ ഇത് 81.8 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 112 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. സി എൻ ജി പതിപ്പിൽ 67 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 101 എൻ എം ടോർക്കുമാകും ലഭിക്കുക. മാനുവൽ ട്രാന്സ്മിഷനിൽ ലിറ്ററിന് 23.80 കിലോമീറ്ററും എ എം ടി പതിപ്പിൽ 24.77 കിലോമീറ്ററും സി എൻ ജി മാനുവലിൽ കിലോഗ്രാമിന് 33.61 കിലോമീറ്ററുമാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന ഇന്ധനക്ഷമത. മാരുതി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സി എൻ ജി എ എം ടി കോമ്പോ ഓപ്ഷനും പിന്നീട് ഈ നിരയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം (TPMS) എന്നിവയാണ് വാഹനത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ. കൂടാതെ ഭാരത് എൻ സി എ പി (BNCAP) ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ 5 സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നേടാൻ പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
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Maruti Suzuki is expected to launch the Fronx Facelift by 2027 with Level 2 ADAS and a new 1.2-litre Z-Series engine. It will feature ventilated seats, TPMS, and a CNG AMT transmission option.