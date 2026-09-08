Kerala
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂനമർദ്ദം: സംസ്ഥാനത്ത് അഞ്ച് ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലർട്ട്
മധ്യപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശത്തുമായി ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതല് സെപ്റ്റംബര് 12 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നേരിയതോ മിതമായതോ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ജില്ലകളില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം ജില്ലകളില് വ്യാഴം(10/09/2026), പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് എന്നീ നാലു ജില്ലകളില് വെള്ളി (11/09/2026), പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, പാലക്കാട് എന്നീ മൂന്നു ജില്ലകളില് ശനി (12/09/2026)യും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
അതേസമയം ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് ന്യൂന മര്ദ്ദ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബര് 11ന് മധ്യപടിഞ്ഞാറന് വടക്കുപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന വടക്കന് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെക്കന് ഒഡിഷ തീരപ്രദേശത്തുമാണ് ന്യൂന മര്ദ്ദം രൂപപ്പെടാന് സാധ്യതയുള്ളത്. മധ്യപടിഞ്ഞാറന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും അതിനോട് ചേര്ന്ന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരപ്രദേശത്തുമായി ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.
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The IMD forecasts a low-pressure area over the Bay of Bengal by September 11 near Andhra Pradesh and Odisha. A cyclonic circulation has already formed in the region. Moderate to heavy isolated rainfall is expected across Kerala until September 12.