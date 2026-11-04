Connect with us

Kozhikode

സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളുടെ വിയോഗം: മർകസ് സ്ഥാപങ്ങളിൽ നാളെ പ്രാർഥന സംഗമം

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മർകസ് ഗ്ലോബൽ കൗൺസിലിന് കീഴിലും അലുംനി കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കീഴിലും പ്രത്യേക അനുസ്മരണ-പ്രാർഥന സംഗമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും മർകസ് ഭാരവാഹികൾ

Published

Nov 04, 2026 11:48 am |

Last Updated

Nov 04, 2026 11:48 am

കോഴിക്കോട്| സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മർകസ് പ്രസിഡന്റുമായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങളെ അനുസ്‌മരിച്ച് മർകസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നാളെ പ്രത്യേക പ്രാർഥന സംഗമങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് മർകസ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അറിയിച്ചു. 1988 മുതൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റായും 2010 മുതൽ പ്രസിഡന്റായും മർകസിന്റെ മുഴുവൻ പദ്ധതികളിലും പരിപാടികളിലും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന തങ്ങളോടുള്ള ആദരവും അനുശോചനവും പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് നാളെ പ്രാർഥന സംഗമങ്ങൾ നടക്കുക.

കാരന്തൂരിലെ പ്രധാന ക്യാമ്പസിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മർകസ് ക്യാമ്പസുകൾ, മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ, ഹാദിയ അക്കാദമികൾ, സീക്യൂ പ്രീസ്കൂളുകൾ തുടങ്ങി മുഴുവൻ മർകസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നാളെ പ്രാർഥന സംഗമങ്ങൾ നടക്കും.

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ മർകസ് ഗ്ലോബൽ കൗൺസിലിന് കീഴിലും അലുംനി കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കീഴിലും പ്രത്യേക അനുസ്മരണ-പ്രാർഥന സംഗമങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും മർകസ് ഭാരവാഹികളായ കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാർ, സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൽ, സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് അഹ്ദൽ അവേലം, വിപിഎം ഫൈസി വില്യാപ്പള്ളി, സി മുഹമ്മദ് ഫൈസി, ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹകീം അസ്ഹരി, ഡോ. ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട്, സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് തുറാബ് സഖാഫി, പ്രൊഫ. എ കെ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, എപി അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി ചാലിയം, ബിപി സിദ്ദീഖ് ഹാജി, മജീദ് കക്കാട് എന്നിവർ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Markaz institutions globally will host special prayer meetings tomorrow to commemorate Vice President Sayyid Ali Bafaqi Thangal. A key leader since 1988, Thangal actively guided all major projects. Top leaders including Kanthapuram AP Aboubacker Musliyar requested worldwide alumni participation.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ട്രെയിന്‍ തട്ടി കടുവ ചത്തു; സംഭവം കൊല്ലം-ചെങ്കോട്ട റെയില്‍പാതയില്‍

Editorial

TODAY'S GOLD RATE|കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് സ്വര്‍ണവില; പവന് കൂടിയത് 200 രൂപ

Kerala

അന്താരാഷ്ട്ര മാരിടൈം മ്യൂസിയം കരടിന് അംഗീകാരം; സര്‍ക്കാര്‍ അറിയാതെ ബാറുകള്‍ അനുവദിക്കാന്‍ പാടില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

National

സോനം വാങ്ചുക്കിന്റെ സ്‌കൂളിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവെക്കണം; നോട്ടീസ് നല്‍കി ലേ ഭരണകൂടം

Kerala

പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ അനുമതി നല്‍കണം; സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് കാലടി സര്‍വകലാശാലയില്‍ സസ്‌പെന്‍ഷനിലായ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍

Kerala

മരുമകന്റെ ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ വയോധിക മരിച്ചു; സംഭവം കൊല്ലം ഭരണിക്കാവില്‍

Kerala

'മുരശ്' ചുഴലിക്കാറ്റ്; മൂന്ന് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ