Kozhikode
മർകസ് ദൗറതുൽ ഖുർആൻ നാളെ
12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുൽത്വാനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ഖുർആൻ പാരായണ ക്യാമ്പയിനാണ് ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ.
കോഴിക്കോട്|വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പൂർണമായി പാരായണം ചെയ്ത് നാലുമാസത്തിലൊരിക്കൽ വിശ്വാസികൾ സംഗമിക്കുന്ന ദൗറതുൽ ഖുർആൻ ആത്മീയ സംഗമം നാളെ മർകസിൽ നടക്കും. 12 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സുൽത്വാനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ഖുർആൻ പാരായണ ക്യാമ്പയിനാണ് ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ.
വിശ്വാസികളായ സാധാരണക്കാരെ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ സഹവസിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയിൽ ഇതിനകം ആയിരക്കണക്കിന് പേർ സ്ഥിരാംഗങ്ങളാണ്. ദിവസവും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നാലു മാസത്തിനകം പൂർത്തീകരിച്ച് പ്രാർഥനക്കായി മർകസിൽ സംഗമിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ദൗറത്തുൽ ഖുർആൻ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വൈകുന്നേരം ഏഴ് മുതൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിനും നസ്വീഹത്തിനും സുൽത്വാനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നേതൃത്വം നൽകും. സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ പ്രാർഥന നിർവഹിക്കും. സി. മുഹമ്മദ് ഫൈസി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. വിപിഎം ഫൈസി വില്യാപ്പള്ളി, ഡോ. ഹുസൈൻ സഖാഫി ചുള്ളിക്കോട്, സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ അഹ്ദൽ മുത്തനൂർ, സയ്യിദ് ശറഫുദ്ദീൻ ജമലുല്ലൈലി ആത്മീയ-പ്രാർഥനാ സദസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. സാദത്തുക്കൾ, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ മുശാവറ അംഗങ്ങൾ, ജാമിഅ മർകസ് മുദരിസുമാർ, പ്രാസ്ഥാനിക നേതാക്കൾ സംബന്ധിക്കും. മർകസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി സീനിയർ മെമ്പറായിരുന്ന മര്ഹൂം എ. അഹ്മദ് കുട്ടി ഹാജി അനുസ്മരണവും നടക്കും.
Content Highlights:
The grand Daurathul Quran spiritual gathering will be held at Jamia Markaz tomorrow. Founded 12 years ago by Kanthapuram AP Aboobacker Musliyar, the campaign brings believers together every four months. Top scholars will lead the prayer sessions and remembrance meetings at the convention center.