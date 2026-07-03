Connect with us

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സഞ്ചരിച്ച വാന്‍ മറിഞ്ഞു; ഏഴ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല. ന്യൂജ്യോതി പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ വാനാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാക്കറവിളയിലെ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്.

Published

Jul 03, 2026 6:42 pm |

Last Updated

Jul 03, 2026 6:42 pm

തിരുവനന്തപുരം | നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സഞ്ചരിച്ച വാഹനം കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞു. അപകടത്തില്‍ ഏഴ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ആരുടെയും പരുക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

ന്യൂജ്യോതി പബ്ലിക് സ്‌കൂളിലെ വാനാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാക്കറവിളയിലെ കനാലിലേക്ക് മറിഞ്ഞത്. പരുക്കേറ്റ കുട്ടികളെ നെയ്യാറ്റിന്‍കര ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഒമ്പത് കുട്ടികളും ആയയും ഡ്രൈവറും അടക്കം 11 പേരാണ് വാഹനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

കരാറടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓടുന്ന വാനാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്.

Content Highlights:
A school van carrying students overturned in Neyyattinkara, Thiruvananthapuram. Seven children sustained injuries in the accident. The injured students have been shifted to a nearby hospital for medical treatment.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഐ എസ് ആര്‍ ഒ ആസ്ഥാനത്തിന് നേരെ വ്യാജ ബോംബ് ഭീഷണി; പ്രതി പിടിയില്‍

International

വടക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ പാകിസ്താനില്‍ ബസ് മറിഞ്ഞു; 40 പേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സഞ്ചരിച്ച വാന്‍ മറിഞ്ഞു; ഏഴ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയിലും പിഴവ്; ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരമില്ല

Kerala

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കെതിരായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന ലജ്ജാകരം, പിന്‍വലിക്കണം: കെ സച്ചിദാനന്ദന്‍

Saudi Arabia

സഊദിയില്‍ ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ അടിയന്തര സഹായം തേടിയെത്തിയത് 26 ലക്ഷം കോളുകള്‍

Kerala

ആഞ്ഞടിച്ച് ഓപറേഷന്‍ തൂഫാന്‍: പെരുമ്പാവൂരില്‍ ജനകീയ ബോധവത്കരണ ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമായി