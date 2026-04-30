Kerala
ഖസാക്കിസ്ഥാനില് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലരില് നിന്നായി ലക്ഷങ്ങള് തട്ടി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്
പണവും ജോലിയും ലഭിക്കാതായതിനെ തുടര്ന്നാണ് പരാതിക്കാര് മുനമ്പം പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്
എറണാകുളം | ഖസാക്കിസ്ഥാനില് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലരില് നിന്നായി 21 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത യുവാവ് അറസ്റ്റില്. കരുമാലൂര് തട്ടാംപടി ചമ്പനി പറമ്പില് രവിയുടെ മകന് ജിഷ്ണു ദേവ് (30) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. ജോലി വാഗ്ദാനം നല്കി ബേങ്ക് ട്രാന്സ്ഫര് മുഖേന പലപ്പോഴായിട്ടാണ് ഇയാള് പണം വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
പണവും ജോലിയും ലഭിക്കാതായതിനെ തുടര്ന്നാണ് പരാതിക്കാര് മുനമ്പം പോലീസിനെ സമീപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏപ്രിലില് ലഭിച്ച പരാതിയില് പോലീസ് കേസ് എടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പള്ളിപ്പുറം ആക്കപ്പിള്ളി സ്റ്റീഫന് എന്നയാളും ജിഷ്ണു ദേവിനെതിരെ പരാതി നല്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതിയെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി
Latest
Kerala
കൈക്കൂലി കേസ്: അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര് ഓഫീസര്ക്ക് നാല് വര്ഷം കഠിന തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
National
ജബല്പൂരില് ബോട്ട് നദിയില് മുങ്ങി നാല് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി
First Gear
ഒറ്റ ചാർജിൽ 454 കിലോമീറ്റർ; വോക്സ്വാഗൺ ഐ ഡി പോളോ വിപണിയിലേക്ക്
Kerala
കേരളത്തില് തൂക്കുസഭയെന്ന് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ സര്വേഫലം; യുഡിഎഫിന് 60 മുതല് 78 വരെ സീറ്റുകള്
National
രാജസ്ഥാനില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കീഴ്വഴക്കങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച്; ഇപ്പോഴത്തെ ചര്ച്ചകള് അനവസരത്തിലുള്ളത്: സണ്ണി ജോസഫ്
Kerala