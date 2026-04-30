രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഡ്രൈവര്‍ വാഹനം ഓടുന്നതിനിടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു

Published

Apr 30, 2026 7:23 pm |

Last Updated

Apr 30, 2026 7:23 pm

അല്‍വാര്‍| രാജസ്ഥാനിലെ അല്‍വാറില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ ചെയിന്‍പുര സ്വദേശികളായ സന്തോഷ്, ഭാര്യ ശശി, മാതാവ് പാര്‍വതി, മക്കളായ രഘാനി, സാക്ഷി എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേറ്റ ഡ്രൈവര്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ ജയ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

ഇന്നലെ രാത്രി ഡല്‍ഹി-മുംബൈ എക്സ്പ്രസ് പാതയില്‍ മൗജ്പൂരിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ വൈഷ്‌ണോദേവി ക്ഷേത്ര ദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരുകയായിരുന്നു കുടുംബം.

ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് തീ പിടുത്തതിന് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഡ്രൈവര്‍ വിനോദ് കുമാര്‍ വാഹനം ഓടുന്നതിനിടെ പുറത്തേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു. വിവരമറിഞ്ഞ് അഗ്‌നിശമന സേനാംഗങ്ങള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി 15 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെങ്കിലും കാര്‍ പൂര്‍ണമായും കത്തിയമര്‍ന്നിരുന്നു.

Related Topics:
Latest

Kerala

കൈക്കൂലി കേസ്: അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് നാല് വര്‍ഷം കഠിന തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

National

ജബല്‍പൂരില്‍ ബോട്ട് നദിയില്‍ മുങ്ങി നാല് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി

First Gear

ഒറ്റ ചാർജിൽ 454 കിലോമീറ്റർ; വോക്സ്‌വാഗൺ ഐ ഡി പോളോ വിപണിയിലേക്ക്

Kerala

കേരളത്തില്‍ തൂക്കുസഭയെന്ന് ടുഡേയ്‌സ് ചാണക്യ സര്‍വേഫലം; യുഡിഎഫിന് 60 മുതല്‍ 78 വരെ സീറ്റുകള്‍

National

രാജസ്ഥാനില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കീഴ്‌വഴക്കങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച്; ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ അനവസരത്തിലുള്ളത്: സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

ഖസാക്കിസ്ഥാനില്‍ ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പലരില്‍ നിന്നായി ലക്ഷങ്ങള്‍ തട്ടി; യുവാവ് അറസ്റ്റില്‍