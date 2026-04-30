Kerala
പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളജിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പരീക്ഷ പേപ്പർ ചോർന്നതായി പരാതി
പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണെമന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസുകാര് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കി
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം പോലീസ് ട്രെയിനിംഗ് കോളജിലേക്കുള്ള ഡെപ്യൂട്ടേഷന് പരീക്ഷയില് ക്രമക്കേട് നടന്നത്തായി പരാതി. ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ന്നുവെന്നാണ് പരാതി. പോലീസുകാര്ക്ക് നിയമബോധമുണ്ടോയെന്നതുള്പ്പെടെ പരിശോധിക്കാനാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത്.
എന്നാല് പലര്ക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാര്ക്ക് പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സേനക്കുള്ളില് ചര്ച്ച തുടങ്ങിയത്. പരീക്ഷയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണെമന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസുകാര് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്കി. എന്നാല് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പ് തീര്ത്തും സുതാര്യമായിരുന്നുവെന്നാണ് പിടിസി പ്രിന്സിപ്പല് പ്രതികരിച്ചത്.
Latest
Kerala
കൈക്കൂലി കേസ്: അസിസ്റ്റന്റ് ലേബര് ഓഫീസര്ക്ക് നാല് വര്ഷം കഠിന തടവും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
National
ജബല്പൂരില് ബോട്ട് നദിയില് മുങ്ങി നാല് മരണം; നിരവധി പേരെ കാണാതായി
First Gear
ഒറ്റ ചാർജിൽ 454 കിലോമീറ്റർ; വോക്സ്വാഗൺ ഐ ഡി പോളോ വിപണിയിലേക്ക്
Kerala
കേരളത്തില് തൂക്കുസഭയെന്ന് ടുഡേയ്സ് ചാണക്യ സര്വേഫലം; യുഡിഎഫിന് 60 മുതല് 78 വരെ സീറ്റുകള്
National
രാജസ്ഥാനില് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറിന് തീപിടിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചുപേര് മരിച്ചു
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നത് കീഴ്വഴക്കങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ച്; ഇപ്പോഴത്തെ ചര്ച്ചകള് അനവസരത്തിലുള്ളത്: സണ്ണി ജോസഫ്
Kerala