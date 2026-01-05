Kerala
പാലക്കാട് | മലമ്പുഴയില് വിദ്യാര്ഥിയെ അധ്യാപകന് മദ്യം നല്കി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂള് അധികൃതര് വിവരം മറച്ചുവെച്ചതായി കണ്ടെത്തി.സ്പെഷല് ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്.
പീഡന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടും സ്കൂള് അധികൃതര് ദിവസങ്ങളോളം വിവരം മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് എത്തിയപ്പോഴാണ് ചൈല്ഡ് ലൈനില് സ്കൂള് പരാതി നല്കിയതെന്നും റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ട്.
ഡിസംബര് 18നാണ് വിദ്യാര്ഥി സഹപാഠിയോട് പീഡന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ആ ദിവസം തന്നെ സ്കൂള് അധ്യാപകര് വിവരമറിഞ്ഞിരുന്നു. തുടര്ന്ന് 19ന് അധ്യാപകനെതിരെ മാനേജ്മെന്റ് നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് സംഭവം പോലീസിലോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരെയോ അറിയിക്കാന് വൈകി എന്നാണ് സ്പെഷ്യല് ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നത്. പീഡന വിവരം മറച്ചുവെച്ചതിനും അധ്യാപകനെ സംരക്ഷിക്കാന് ശ്രമിച്ചതിനും സ്കൂള് അധികൃതര്ക്കെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് അറിയുന്നത്
യു പി സ്കൂള് അധ്യാപകനായ അനിലാണ് വിദ്യാര്ത്ഥിയെ മദ്യം നല്കി പീഡിപ്പിച്ച കേസില് അറസ്റ്റിലായത്. പീഡനത്തിന് ഇരയായ വിദ്യാര്ഥി സുഹൃത്തിനോട് വിവരം പറയുകയും സുഹൃത്ത് തന്റെ അമ്മയോട് ഇക്കാര്യം പറയുകയുമായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മ വഴിയാണ് പീഡനവിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്.