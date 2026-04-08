Kozhikode

ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് ഏകജാലക പ്രവേശനം വിജയിപ്പിക്കുക: കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് 

കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലാ, സോൺ, സർക്കിൾ, യൂണിറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലറും നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Published

Apr 08, 2026 4:49 pm |

Last Updated

Apr 08, 2026 5:01 pm
കോഴിക്കോട്| ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ്  അൽ ഇസ്ലാമിയ്യയുടെ  കീഴിൽ അടുത്ത അദ്ധ്യായന വർഷത്തേക്ക് നടക്കുന്ന ഏകജാലക പ്രവേശന സംവിധാനം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ പ്രവർത്തകരും സജീവമായി മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ കേരള മസ്ലീം ജമാഅത്ത് ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലാ, സോൺ, സർക്കിൾ, യൂണിറ്റ് ഘടകങ്ങൾക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച സർക്കുലറും നിർദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം, യോഗ്യരും സമർത്ഥരുമായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് കോഴ്‌സുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുക, രക്ഷാകർതൃ സംഗമങ്ങൾ, മദ്‌റസകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവക്ക് പുറമെ യൂണിറ്റ്, സർക്കിൾ കമ്മിറ്റികളോട് ഓരോ യൂണിറ്റുകളിലും ഹെൽപ് ഡെസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്കട്രിയേറ്റ് അറിയിച്ചു.
ഹെല്പ് ഡെസ്കുകൾ മുഖേന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ പെട്ടെന്ന് നിർവ്വഹിക്കാനാകും. ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് കോഴ്‌സുകളെ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഹെല്പ് ഡെസ്കുകൾ നേതൃത്വം നൽകും.
സ്‌കൂൾ ആറാം തരം കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലേക്കും  ഏഴാം തരം കഴിഞ്ഞവർക്ക് എട്ടാം ക്ലാസിലേക്കും പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലേക്കുമാണ് പ്രവേശനം. ഇതോടൊപ്പം ആഴത്തിലുള്ള മതപഠനം സാധ്യമാകുന്ന ഹാദി ബിരുദവും നൽകും. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നിർദേശാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത-ഭൗതിക സമന്വയ ക്യാമ്പസുകളാണ് ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥപനങ്ങളിലേക്കെല്ലാം ഒറ്റ അപേക്ഷയും പരീക്ഷയും വഴി ഇപ്പോൾ പ്രവേശനം നേടാനാകും. www.jamiathulhind.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഏപ്രിൽ 20 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
