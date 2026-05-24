Kerala

കോതമംഗലത്ത് കാട്ടാന ആദിവാസിയെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു കൊന്നു

ഇടമലയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആദിവാസി ഉന്നതിയിലെ പുഷ്പാകരനാണ് മരിച്ചത്

Published

May 24, 2026 10:59 pm |

Last Updated

May 24, 2026 10:59 pm

കോതമംഗലം | കോതമംഗലത്തിന് സമീപം പൊങ്ങിന്‍ചുവടില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. വനവിഭവങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ പോയ ആദിവാസി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട പുഷ്പാകരനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 3.30ന് ശേഷമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കോതമംഗലത്ത് ഭൂതത്താന്‍കെട്ടിനും അപ്പുറത്ത് വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

ഇടമലയാര്‍ അണക്കെട്ടിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആദിവാസി ഉന്നതിയില്‍ നിന്ന് വനവിഭവങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു പുഷ്പാകരന്‍. ഇദ്ദേഹത്തെ കാട്ടാന തുമ്പിക്കൈയില്‍ ചുഴറ്റി എറിയുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പുഷ്പാകരനെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വഴിമധ്യേ മരിച്ചു. മൃതദേഹം കോതമംഗലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

പുഷ്പാകരന്റെ കൈകാലുകള്‍ ഒടിഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷികള്‍ പറയുന്നത്. വനവിഭവങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കലും അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് മീന്‍ പിടിക്കലുമാണ് ഈ ആദിവാസി ഉന്നതിയിലുള്ളവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗം.

Kerala

ചാത്തന്നൂരില്‍ ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്കു കുത്തേറ്റു; രാഷ്ട്രീയമെന്നു ബി ജെ പി

Kerala

ഖജനാവില്‍ പൂച്ച പെറ്റു കിടക്കുകയല്ല; ഇടതു സര്‍ക്കാര്‍ ഭരണമൊഴിയുമ്പോള്‍ ഖജനാവില്‍ 5,429 കോടി ബാക്കിയെന്ന് വിവരാകാശ മറുപടി

Kerala

വീടിനുള്ളില്‍ ഗൃഹനാഥന്‍ മരിച്ച നിലയില്‍; ഭാര്യയും മകനും അവശനിലയില്‍

Kerala

കോതമംഗലത്ത് കാട്ടാന ആദിവാസിയെ ചുഴറ്റിയെറിഞ്ഞു കൊന്നു

Kerala

വയോധിക വീട്ടില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയില്‍: മോഷണശ്രമം എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ്

ഹാജിമാർ മിനയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി; അറഫാ സംഗമം ചൊവ്വാഴ്ച

Kerala

എ വിജയരാഘവനെതിരെ തിരൂരില്‍ ഫ്ളക്സ്