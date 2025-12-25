Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയില്‍ വന്‍ മോഷണം; വീട്ടില്‍ നിന്ന് കവര്‍ന്നത് 60 പവന്‍ 

കൊറ്റംകുഴി തൊഴുക്കല്‍കോണം ഷൈന്‍ കുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറിനും രാത്രി ഒമ്പതിനും ഇടയിലായിരുന്നു മോഷണം.

Published

Dec 25, 2025 11:13 am |

Last Updated

Dec 25, 2025 11:14 am

തിരുവനന്തപുരം | കാട്ടാക്കടയില്‍ വീട്ടില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച. 60 പവന്‍ സ്വര്‍ണമാണ് കൊറ്റംകുഴി തൊഴുക്കല്‍കോണം ഷൈന്‍ കുമാറിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് മോഷണം പോയത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറിനും രാത്രി ഒമ്പതിനും ഇടയിലായിരുന്നു മോഷണം. ഷൈനിന്റെ ഭാര്യ അനൂപയുടേയും സഹോദരി അനഘയുടേയും സ്വര്‍ണമാണ് മോഷണം പോയത്.

വീട്ടില്‍ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് കവര്‍ച്ച നടന്നത്. ഷൈനും കുടുബവും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ചര്‍ച്ചിലേക്ക് പോയതായിരുന്നു.

വീടിന്റെ മുന്‍വശത്തെ വാതില്‍ തകര്‍ത്താണ് മോഷ്ടാക്കള്‍ അകത്ത് കയറിയത്. അനൂപ രാത്രി ഒമ്പതോടെ വീട്ടില്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. കിടപ്പുമുറിയിലെ അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വര്‍ണമാണ് നഷ്ടമായത്. കാട്ടാക്കട പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ബൈക്ക് അപകടം; സി പി ഐ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി മരിച്ചു

Kerala

തൃശൂരില്‍ ഡോ. നിജി ജസ്റ്റിന്‍ മേയറാകും; എ പ്രസാദ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്‍

National

യു പിയിലും ഛത്തിസ്ഗഢിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കു നേരെ ബജ്രംഗ്ദള്‍, വി എച്ച് പി അക്രമം

Kerala

തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയില്‍ വന്‍ മോഷണം; വീട്ടില്‍ നിന്ന് കവര്‍ന്നത് 60 പവന്‍ 

Business

മര്‍കസ് നോളജ് സിറ്റിയില്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൂഖ്; ടാലെന്‍മാര്‍ക് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു

Kerala

മേയര്‍ പദവി: തൃശൂര്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിലും തര്‍ക്കം രൂക്ഷം

Kerala

ഐ സി യു പീഡനക്കേസ്; നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയില്‍ പരാതിയുമായി അതിജീവിത