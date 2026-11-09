Connect with us

First Gear

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി 3 എക്‌സ് ഒ സി എന്‍ ജിക്ക് 5 സ്റ്റാര്‍ ബി എന്‍ സി എ പി റേറ്റിംഗ്

ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സബ് കോംപാക്റ്റ് സി എന്‍ ജി എസ് യു വിയാണിത്

Published

Nov 09, 2026 10:55 pm |

Last Updated

Nov 09, 2026 10:55 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി | കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്ത്യയില്‍ ലോഞ്ച് ചെയ്ത മഹീന്ദ്ര എക്‌സ് യു വി 3 എക്‌സ് ഒ സി എന്‍ ജിക്ക് 5 സ്റ്റാര്‍ ബി എന്‍ സി എ പി സുരക്ഷാ റേറ്റിംഗ്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സബ് കോംപാക്റ്റ് സി എന്‍ ജി എസ് യു വിയാണിത്. മുതിര്‍ന്ന യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയില്‍ 32ല്‍ 29.36 പോയിന്റും, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയില്‍ 49ല്‍ 45 പോയിന്റുമാണ് വാഹനം നേടിയത്. സാധാരണ എക്‌സ് യു വി 3 എക്‌സ് ഒ മോഡലിന് 2024 നവംബറില്‍ തന്നെ 5 സ്റ്റാര്‍ ബി എന്‍ സി എ പി റേറ്റിംഗ് ലഭിച്ചിരുന്നു.

ആറ് എയര്‍ബാഗുകള്‍, ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കണ്‍ട്രോള്‍, ഐ എസ് ഒ എഫ് ഐ എക്‌സ് ചൈല്‍ഡ് സീറ്റ് മൗണ്ടുകളുള്‍പ്പെടെ 35 സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്യാസ് ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയാല്‍ വാഹനം സ്വയം പെട്രോള്‍ മോഡിലേക്ക് മാറുന്ന സംവിധാനം ഉള്‍പ്പെടെ, സി എന്‍ ജിക്കായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

മഹീന്ദ്രയുടെ ആദ്യത്തെ സി എന്‍ ജി എസ് യു വിയാണിത്. 110 ബ്രേക് ഹോയിസ് പവറും 200 ന്യൂട്ടണ്‍ മീറ്ററും ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റര്‍ ടര്‍ബോ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. സിക്‌സ് സ്പീഡ് മാനുവല്‍ ട്രാന്‍സ്മിഷനില്‍ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. ഒരു കിലോ സി എന്‍ ജിയില്‍ 24.70 കിലോമീറ്റര്‍ മൈലേജ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ അടിഭാഗത്തായി രണ്ട് സിലിണ്ടറുകള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ ബൂട്ട് സ്‌പേസില്‍ തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത നിരപ്പായ ഉപയോഗയോഗ്യമായ സ്ഥലവും ലഭിക്കുന്നു.

മഹീന്ദ്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാഹന വികസനത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും സുരക്ഷ എന്നത് അടിസ്ഥാനമാണെന്നും സ്ഥലസൗകര്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രകടനം, ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം എന്നിവയില്‍ ഒട്ടും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും മികച്ച അനുഭവം നല്‍കുന്ന രീതിയിലാണ് എക്‌സ് യു വി 3 എക്‌സ് ഒ സി എന്‍ ജി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും മഹീന്ദ്ര ആന്‍ഡ് മഹീന്ദ്ര ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ബിസിനസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ.വേലുസാമി ആര്‍ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷയും മനസ്സമാധാനവും നല്‍കുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും ലഭിച്ച 5 സ്റ്റാര്‍ ബി എന്‍ സി എ പി റേറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ എന്‍ജിനീയറിംഗ് മികവിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Content Highlights: The newly launched Mahindra XUV 3XO CNG achieved a 5-star BNCAP safety rating. It becomes India’s first sub-compact CNG SUV to secure this top safety score. The vehicle features 35 standard safety features along with twin-cylinder technology for optimal boot space.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

'ദിമാഗി നക്‌സല്‍' പരാമര്‍ശം; മോദിക്കെതിരെ രാഹുല്‍; സംവാദത്തിന് വീണ്ടും വെല്ലുവിളി

International

ബലാത്സംഗം, ലൈംഗികാതിക്രമം: നടന്‍ റസ്സല്‍ ബ്രാന്‍ഡിന് പത്തര വര്‍ഷം തടവ്

Kerala

സര്‍ക്കാര്‍ ഭൂമിയില്‍ പാറ പൊട്ടിക്കല്‍; അനുമതി ഇനി കലക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നേരിട്ട് നല്‍കാം

Kerala

വാഴക്കുലകള്‍ക്കിടയില്‍ ഒളിപ്പിച്ച് ലഹരിക്കടത്ത്; 'മികച്ച യുവകര്‍ഷകന്‍' പിടിയില്‍

International

യൂറോപ്പിലുടനീളം വ്യാപിച്ച ഫ്രാന്‍സിലെ പ്രതിഷേധം

International

'ചെറുത്തുനില്‍പ്പിന്റെ രൂപ'മായി ഫലസ്തീന്‍ പാചകപുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറങ്ങി

International

മദീനയില്‍ എണ്ണ പൈപ്പ്ലൈനിന് നേരെ ആക്രമണം; സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കി അടിയന്തര സുരക്ഷാ വിഭാഗം