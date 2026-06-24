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അനിയന്റെ മരണം അപകടമല്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് സഹോദരി; കാമുകനൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രതിശ്രുത വധു ഒരുക്കിയ കൊടുംചതി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെ
മരണം നടന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം സിയ ഗോയൽ കേതന്റെ വീട്ടിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കേതന്റെ സഹോദരി സിയയോട് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സിയ നൽകിയ മറുപടികളിലെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള പ്രവണതയും സഹോദരിയുടെ സംശയം ഇരട്ടിയാക്കി.
പൂനെ | ലോണാവാലയിലെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ വെച്ച് പൂനെ സ്വദേശിയായ യുവ വ്യവസായി കേതൻ അഗർവാൾ മലയിടുക്കിലേക്ക് വീണു മരിച്ച സംഭവം ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് കേതന്റെ സഹോദരിയുടെ ചില സംശയങ്ങളാണ്. ഇതൊരു അപകടമല്ലെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച അവർ സംശയങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുമായി പങ്കുവെച്ചു. അതിൽ കഴമ്പ് തോന്നിയ ബന്ധുക്കൾ പോലീസിനെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് പ്രതിശ്രുത വധുവായ സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്ന് ആസൂത്രിതമായി നടത്തിയ കൊലപാതകം പുറത്തുവരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 18 നാണ് ട്രെക്കിംഗിനിടെ കേതൻ അഗർവാൾ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലെ മലയിടുക്കിലേക്ക് വീണ് മരിക്കുന്നത്. ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ കേതൻ അബദ്ധത്തിൽ വഴുതിവീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സിയ ആദ്യം പോലീസിനോടും വീട്ടുകാരോടും പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോണാവാല റൂറൽ പോലീസ് ഇതൊരു അപകടമരണമായി കണക്കാക്കി കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കേതന്റെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷവും സഹോദരി ഈ അപകട കഥ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.
മരണം നടന്ന് നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം സിയ ഗോയൽ കേതന്റെ വീട്ടിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് കേതന്റെ സഹോദരി സിയയോട് ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സിയ നൽകിയ മറുപടികളിലെ പരസ്പരവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള പ്രവണതയും സഹോദരിയുടെ സംശയം ഇരട്ടിയാക്കി. തുടർന്ന് സഹോദരി തന്റെ സംശയങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുകയും അവർ പോലീസിനെ സമീപിച്ച് സമഗ്രമായ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു.
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കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം പോലീസ് പ്രദേശത്തെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളും സാങ്കേതിക തെളിവുകളും പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി. ജൂൺ മാസത്തിലെ കടുത്ത ചൂടിലും ഹുഡി ധരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി കേതന്റെയും സിയയുടെയും വാഹനത്തെയും ലോഹഗഡ് കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നീക്കങ്ങളെയും പിന്തുടരുന്നതായി സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തി. ഈ അസ്വാഭാവിക വസ്ത്രധാരണമാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചതും ചേതൻ ചൗധരിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചതും.
സിയയും ചേതൻ ചൗധരിയും തമ്മിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഈ വർഷം ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ മാത്രം ഇരുവരും 2004 തവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫേസ്ടൈം, വാട്സ്ആപ്പ് കോളുകൾക്ക് പുറമെയാണിത്. സിയയ്ക്ക് ചേതനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാര്യം ഗോയൽ കുടുംബത്തിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും എന്നിട്ടും എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകി അവർ ഈ വിവാഹാലോചനയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അഗർവാൾ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.
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മെയ് 31, ജൂൺ 14, ജൂൺ 18 തീയതികളിലായി മൂന്ന് തവണയാണ് കേതനും സിയയും ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലേക്ക് ട്രെക്കിംഗിന് പോയത്. ഒടുവിൽ ജൂൺ 18 ന് സിയയും കാമുകൻ ചേതനും ചേർന്ന് കേതനെ മലയിടുക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് ജൂൺ 23 നാണ് ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
Content Highlights: The mysterious death of Pune businessman Ketan Agarwal at Lohagad Fort has been confirmed as a premeditated murder. Prompted by his sister’s deep suspicion, police uncovered a plot by his fiancee Siya Goyal and her lover Chetan Chaudhary, leading to their arrest.