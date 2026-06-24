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"എന്റെ ഹൃദയം ഇവിടെയാണ്..." കൊല്ലുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് വരെ പ്രണയവർഷം; പ്രതിശ്രുധ വരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ യുവതിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ പുറത്ത്

പുറമെ അതീവ സന്തോഷവതിയായി അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കേതനെ വകവരുത്താനുള്ള ക്രൂരമായ കൊലപാതക പ്ലാനുകളാണ് സിയ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ.

Published

Jun 24, 2026 9:15 am |

Last Updated

Jun 24, 2026 9:15 am

മുംബൈ | പ്രതിശ്രുത വരൻ കേതൻ വിശാൽ അഗർവാളിനെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സിയ ഗോയൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നത് അതിരറ്റ പ്രണയം തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും കുറിപ്പുകളുമായിരുന്നു. പുറമെ അതീവ സന്തോഷവതിയായി അഭിനയിക്കുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കേതനെ വകവരുത്താനുള്ള ക്രൂരമായ കൊലപാതക പ്ലാനുകളാണ് സിയ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ.

കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു കേതന്റെയും സിയയുടെയും വിവാഹനിശ്ചയം. ഇതിന് പിന്നാലെ മാർച്ചിൽ മെഴുകുതിരി വെളിച്ചത്തിലുള്ള ഒരു കേക്കിന്റെ ചിത്രം സിയ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കേതനെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് “എന്റെ ഹൃദയം അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇടം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം തികയുന്നു” എന്നായിരുന്നു ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകിയ അടിക്കുറിപ്പ്. നവംബറിൽ ജയ്‌പൂരിലെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് 17 കോടി രൂപ ചെലവിട്ട് നടത്താനിരുന്ന വൻ വിവാഹത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലായിരുന്നു ഈ പോസ്റ്റുകൾ.

സിയയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റുകൾ

മേയ് മാസത്തിലും പ്രണയം നിറഞ്ഞ നിരവധി ദൃശ്യങ്ങൾ സിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. കേതൻ തനിക്ക് പൂവ് സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തോടൊപ്പം “നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു (പസന്ദ് ഹേ തുമേ) എന്ന വാക്ക് അവൻ അത്രമേൽ കാര്യമായി എടുത്തു” എന്ന അടിക്കുറിപ്പാണ് നൽകിയത്. ഇതിന് ശേഷം ഇരുവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. കേതൻ തന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സിയയുടെ ചിത്രത്തിന് താഴെ “ആ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി” എന്ന് ഹൃദയ ചിഹ്നത്തോടെ സിയ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുമുണ്ടായി.

ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മേയ് 19 ന് സിയ തന്റെ ജന്മദിന കൗണ്ട്ഡൗൺ സ്റ്റോറിയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു പ്രണയഗാനത്തിനൊപ്പം കേതനും സിയയും ചുവടുവെക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ജന്മദിനത്തിന് തൊട്ടുതലേന്നായ ജൂൺ 18 നാണ് സിയയും കാമുകൻ ചേതൻ ബാബുലാൽ ചൗധരിയും ചേർന്ന് കേതനെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിലെ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ പ്രണയ പോസ്റ്റുകളെല്ലാം കേവലം ആസൂത്രിതമായ കൊലപാതകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മുൻകരുതൽ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന സൂചന.

 

Content Highlights:
Siya Goyal’s Instagram posts revealed a fake picture-perfect love with Ketan Agarwal months before his murder. She shared romantic photos and a birthday countdown video just days before pushing him into a gorge at Lohagad Fort with her lover Chetan.

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