Kerala
'കരിമണലില് യു ടേണ് ഇല്ല; പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാക്കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു'
ക്രിട്ടിക്കല് മിനറല് കോറിഡോര് സ്വകാര്യ മേഖലയല്ല. കരിമണല് ഖനനം ഇല്ല, വാല്യു അഡിഷന് മാത്രമാണ് നടത്തുക
തിരുവനന്തപുരം | കരിമണല് സ്വകാര്യവത്കരണത്തേക്കുറിച്ച് ബജറ്റില് പറയുന്നതായുള്ള പ്രചാരണം തെറ്റാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്. എവിടെയാണ് ബജറ്റില് അത്തരമൊരു വാചകമെന്നും പ്രതിപക്ഷം ഇല്ലാക്കഥകള് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബജറ്റ് ചര്ച്ചയില് നിയമസഭയില് മറുപടി നല്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.
കരിമണല് ഖനനത്തില് നിലപാടില് ഉറച്ചു നില്ക്കുമെന്നും യു ടേണ് ഇല്ലന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു
കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സംയുക്ത സംരഭമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. ക്രിട്ടിക്കല് മിനറല് കോറിഡോര് സ്വകാര്യ മേഖലയല്ല. കരിമണല് ഖനനം ഇല്ല, വാല്യു അഡിഷന് മാത്രമാണ് നടത്തുക. അതില് കോടികളുടെ ലാഭമാണ് ഉണ്ടാകുകയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ധവളപത്രം സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ചു. അത് രാഷ്ട്രീയ വിമര്ശനം അല്ല ആധികാരിക രേഖയാണ്. കാലത്തിനും കാലഘട്ടത്തിനും അനുസരിച്ച ബജറ്റാണ് സര്ക്കാര് അവതരിപ്പിച്ചത്. ജനങ്ങള്ക്ക് നല്കിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റുന്ന ബജറ്റാണിത്. ജനസംഖ്യാപരമായ മാറ്റങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാകില്ല. പാഠ്യ പദ്ധതി പുനക്രമീകരിച്ച പുതിയ കോഴ്സുകള് തുടങ്ങുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
പൊതുമേഖല സ്ഥാപനം സ്വകാര്യവല്ക്കരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം പോലും ബജറ്റില് ഇല്ല.കെഎസ്ആര്ടിസിയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കും. സപ്ലൈകോയെ ലാഭത്തില് ആക്കും. സപ്ലെ ചെയ്ന് മാനേജ്മന്റ് മോഡല് സപ്ലെയ്കോയില് നടപ്പാക്കും. സര്ക്കാരിന്റെ ബാധ്യത കുറയ്ക്കും. കെഎസ്ഇബി ലാഭത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പോ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ്. കെഎസ്ഇബിയെ എല്ഡിഎഫ് കടത്തിലാക്കി. കൂടിയ വിലക്ക് വൈദ്യുതി വാങ്ങിയതടക്കം കോടികളാണ് പ്രതിദിന നഷ്ടം. കെഎസ്ഇബിയെ ലാഭത്തില് ആക്കും. വൈദ്യുതി ചാര്ജ്ജ് കൂട്ടി പാവപ്പെട്ടവന്റെ തലയില് വയ്ക്കുന്നതല്ല സര്ക്കാര് നയമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
Content Highlights: Chief Minister V D Satheesan clarified that the budget contains no plans for privatizing black sand mining, calling opposition claims baseless. He emphasized that the Critical Mineral Corridor is a joint venture focused only on value addition to ensure high profits. The government also aims to revive debt-ridden public sector units like KSEB, Supplyco, and KSRTC.