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കിംഗ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; 12 പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു
കിഴക്കന് മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോണ് സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന തകര്ത്തു.
റിയാദ് | കിംഗ് ഖാലിദ് വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് 12 പേര് കൊല്ലപ്പെടുകയും 309 പേര്ക്ക് പരുക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു. സഊദി അറേബ്യയുടെ സിവില് ഏവിയേഷന് അതോറിറ്റി അറിയിച്ചതാണ് ഇക്കാര്യം. കിഴക്കന് മേഖല ലക്ഷ്യമാക്കി വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോണ് സഊദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യസേന തകര്ക്കുകയും ചെയ്തു.
ഹൂതികള്ക്കെതിരായ ആക്രമണത്തില് സഊദിക്കൊപ്പം ചേരുന്നതും ഇറാനെതിരെ വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുന്നതും പരിഗണിക്കുമെന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. സഊദി വിമാനത്താവളത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തില് ഒരു അമേരിക്കക്കാരന് കൊല്ലപ്പെട്ടതായി യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാര്ക്കോ റൂബിയോ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലെ ‘നിയമവിരുദ്ധമായ’ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു സൂപ്പര് ടാങ്കര് നാവിക മൈനില് (naval mine) തട്ടി അപകടത്തില്പ്പെട്ടതായി ഇറാന്റെ ഇസ്ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്ഡ് കോര്പ്സ് (IRGC) വെളിപ്പെടുത്തി. ഒമാന് ഉള്ക്കടലില് ഒരു വാണിജ്യ ചരക്ക് കപ്പലിനെ സെന്റ്കോം (CENTCOM) പ്രവര്ത്തനരഹിതമാക്കി.
അടുത്ത മാസം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2027 വരെ മാറ്റിവെച്ച ഫലസ്തീന് പ്രസിഡന്റ് മഹ്മൂദ് അബ്ബാസ്, അതേ തീയതിയില് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.
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An attack on King Khalid International Airport resulted in twelve fatalities. Emergency services responded immediately to the security breach. Authorities are investigating the source and impact of the incident.