Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത; മൂന്ന് ജില്ലകളില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര്വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യത
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് വരുംദിവസങ്ങളില് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത മൂന്നുമണിക്കൂറില് ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര്വരെ വേഗത്തില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ഒന്പത് ജില്ലകളില് ഇന്ന് മഞ്ഞ അലര്ട്ടാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളില് വ്യാഴം, വെള്ളി ദിവസങ്ങളിലും മഞ്ഞ അലെര്ട്ട് തുടരും.
Content Highlights: The India Meteorological Department issued an orange alert for Alappuzha, Kottayam, and Ernakulam for the next three hours amid heavy rain and strong wind warnings. Nine districts face a yellow alert today, with yellow alerts continuing in seven districts on Thursday and Friday.