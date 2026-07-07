Kerala
മഴ തുടരും; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട്
മഴയ്ക്ക് പുറമേ 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വടക്കന് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. മഴയ്ക്ക് പുറമേ 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാളെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:
The India Meteorological Department has issued a yellow alert for northern districts in Kerala due to heavy rainfall predictions. Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod are expected to witness strong winds up to 50 kmph. Additional alerts have been expanded to central regions tomorrow.