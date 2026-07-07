Connect with us

Kerala

മഴ തുടരും; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട്

മഴയ്ക്ക് പുറമേ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Published

Jul 07, 2026 8:03 am |

Last Updated

Jul 07, 2026 8:03 am

തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. മഴയ്ക്ക് പുറമേ 50 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നാളെ ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് ജില്ലകളില്‍ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
The India Meteorological Department has issued a yellow alert for northern districts in Kerala due to heavy rainfall predictions. Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, and Kasaragod are expected to witness strong winds up to 50 kmph. Additional alerts have been expanded to central regions tomorrow.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

മറയൂരിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം റോഡിലിറങ്ങി; സഞ്ചാരികൾ വണ്ടികളിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി

Kerala

മഴ തുടരും; ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില്‍ യെല്ലോ അലേര്‍ട്ട്

International

ഇ20 ഇന്ധനം പഴയ കാറുകളുടെ റബ്ബർ ഭാഗങ്ങൾക്ക് കേടുവരുത്തിയേക്കാമെന്ന് ARAI പഠന റിപ്പോർട്ട്

Ongoing News

'തോറ്റു മടങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ സങ്കടം, ഇനി ഒരു ലോകകപ്പിനില്ല, ഇപ്പോൾ വിരമിക്കാനുമില്ല': നയം വ്യക്തമാക്കി റൊണാൾഡോ

FIFA WORLD CUP 2026

പോർച്ചുഗലിനെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി സ്പെയിൻ ക്വാർട്ടറിൽ; റൊണാൾഡോ യുഗം അവസാനിച്ചു?

From the print

ട്രംപിന്റെ 'ഫൗള്‍ പ്ലേ'

From the print

ആരോഗ്യവകുപ്പിലെ പത്ത് വര്‍ഷത്തെ പര്‍ച്ചേസുകളില്‍ അന്വേഷണം; വിദഗ്ധ സമിതി രൂപവത്കരിക്കും