Kerala
ശുഹൈബ് വധക്കേസ്: പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു
ആകാശ് തില്ലങ്കേരി അടക്കം 17 പ്രതികളുടെ ജാമ്യം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ റദ്ദാക്കിയത്.
കൊച്ചി| ശുഹൈബ് വധക്കേസില് പ്രതികളുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത് ഹൈക്കോടതി. ആകാശ് തില്ലങ്കേരി അടക്കം 17 പ്രതികളുടെ ജാമ്യം ആയിരുന്നു ഇന്നലെ റദ്ദാക്കിയത്. തലശ്ശേരി അഡിഷണല് സെഷന്സ് കോടതി ഉത്തരവാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്.
കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ശുഹൈബ് വധക്കേസില് വിചാരണ ആരംഭിച്ചത്. കുറ്റകൃത്യത്തില് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒന്ന് മുതല് അഞ്ച് വരെയുള്ള പ്രതികളെ കോടതിയില് സാക്ഷി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. കൊലപാതക സമയത്ത് ശുഹൈബിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ആക്രമണത്തില് പരുക്കേറ്റ ഇ റിയാസിനെയാണ് കോടതി വിസ്തരിച്ചത്. മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം ശുഹൈബിനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു റിയാസിന്റെ മൊഴി. ജൂണ് 14 വരെ വിസ്താരം തുടരും.
2018 ഫെബ്രുവരി 18ന് രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഉള്പ്പെടെ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരും അനുഭാവികളുമായ 11 പേരാണ് കേസിലെ ആദ്യ കുറ്റപത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് തുടരന്വേഷണം നടത്തി ആറ് പ്രതികളെ കൂടി ഉള്പ്പെടുത്തി അന്വേഷണസംഘം കോടതിയില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
The Kerala High Court has stayed the order of the Thalassery Additional Sessions Court which cancelled the bail of 17 accused, including Akash Thillankeri, in the Shuhaib murder case. The trial of the high-profile case had commenced recently where an eyewitness identified the key accused involved in the crime. The defense side had moved the higher court after the lower court cancelled their bail due to non-cooperation with the cross-examination. The murder of Youth Congress leader Shuhaib took place in February 2018 at Mattannur in Kannur.