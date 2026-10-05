Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 10 ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. തുടര്ന്ന് പത്ത് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്ട്ട്.
ഈ ജില്ലകളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. മലയോര മേഖലയില് കൂടുതല് മഴ ലഭിച്ചേക്കും.
മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളം-കര്ണാടക തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തി. മണിക്കൂറില് 55 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റ് വീശാനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
Content Highlights:
The IMD issued a yellow alert for 10 districts in Kerala predicting heavy rain with thunderstorms. Enhanced rainfall is expected in hilly regions. Fishing has been banned along the Kerala-Karnataka coast due to high-speed winds reaching up to 55 km/h and harsh weather conditions.