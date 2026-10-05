Connect with us

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 10 ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

Published

Oct 05, 2026 2:39 pm |

Last Updated

Oct 05, 2026 2:39 pm

തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. തുടര്‍ന്ന് പത്ത് ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്.

ഈ ജില്ലകളില്‍ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കാണ് സാധ്യത. മലയോര മേഖലയില്‍ കൂടുതല്‍ മഴ ലഭിച്ചേക്കും.

മഴ ശക്തമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളം-കര്‍ണാടക തീരങ്ങളില്‍ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി. മണിക്കൂറില്‍ 55 കിലോമീറ്റര്‍ വരെ വേഗതയില്‍ കാറ്റ് വീശാനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്  മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

Content Highlights:
The IMD issued a yellow alert for 10 districts in Kerala predicting heavy rain with thunderstorms. Enhanced rainfall is expected in hilly regions. Fishing has been banned along the Kerala-Karnataka coast due to high-speed winds reaching up to 55 km/h and harsh weather conditions.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

യുവാവ് കള്ള് ഷാപ്പിനുള്ളില്‍ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍

Kerala

കുമളിയില്‍ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍ പങ്കെടുത്ത പരുപാടിയുടെ പന്തല്‍ തകര്‍ന്നു വീണു; നാല് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 10 ജില്ലകളില്‍ മഞ്ഞ അലര്‍ട്ട്

National

ഫോം 6 മാറ്റത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടില്ല, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന്റെ വാദം തള്ളി സുപ്രീംകോടതി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നോട്ടീസ്

Kerala

പത്തനാപുരത്ത് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയായ വയോധികയെ കാട്ടാന ചവിട്ടിക്കൊന്നു

Kerala

ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി തുടരും; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍

National

പഞ്ചാബില്‍ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് മറിഞ്ഞ് മലയാളി വിദ്യാര്‍ഥിനി മരിച്ചു