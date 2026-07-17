Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടും; തൃശൂരില് ഓറഞ്ച്, പത്ത് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ
മഞ്ഞ ജാഗ്രത പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് മഴ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തൃശൂരില് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ ജാഗ്രതയുണ്ട്.
വരും ദിവസത്തില് വടക്കന് ഒഡീഷക്കും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗംഗാ സമതലങ്ങള്ക്കും കുറുകെ വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലേക്ക് ന്യൂനമര്ദം സഞ്ചരിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തല്. ഇതേ തുടര്ന്നാണ് കേരളത്തില് മഴ ശക്തമാകുന്നത്. ജൂലൈ 20 വരെയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുക.
തെക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് മണിക്കൂറില് 45 മുതല് 55 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 65 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗത്തിലുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഒഡീഷ തീരം, ഗംഗാതട പശ്ചിമ ബംഗാള് അതിനോട് ചേര്ന്ന വടക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടല്, മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടല് എന്നിവിടങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
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The India Meteorological Department has issued an orange alert for Thrissur predicting very heavy rainfall in the region. Ten other districts in Kerala are under a yellow alert as monsoon winds and rain strengthen across the state. Authorities have warned residents in vulnerable areas to remain cautious