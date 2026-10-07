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കെനിയയില് എബോള ബാധിച്ച് ഒരാള് മരിച്ചു; രാജ്യത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യം
രോഗം പ്രാദേശികമായി പടരുന്നത് തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് കെനിയന് പ്രസിഡന്റ് വില്യം റൂട്ടോ നിര്ദേശം നല്കി.
നെയ്റോബി | കെനിയയില് ആദ്യത്തെ എബോള കേസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപബ്ലിക് ഓഫ് കോംഗോയില് (ഡി ആര് സി) നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ കെനിയന് പൗരന് നെയ്റോബിയില് രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഏഴ് വര്ഷത്തോളം ഡി ആര് സിയില് താമസിച്ചിരുന്ന ഇയാള്, അവിടം മുതല് ഉഗാണ്ടയുടെ തലസ്ഥാനമായ കമ്പാല വരെ റോഡ് മാര്ഗം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും തുടര്ന്ന് ശനിയാഴ്ച നെയ്റോബിയിലേക്ക് വിമാനത്തില് എത്തുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളമായി രോഗബാധിതനായിരുന്നുവെന്ന് കെനിയയുടെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി ഏഡന് ഡുവാലെ പറഞ്ഞു. വാര്ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
രോഗം പ്രാദേശികമായി പടരുന്നത് തടയുന്നതിന് ശക്തമായ നടപടികള് സ്വീകരിക്കാന് കെനിയന് പ്രസിഡന്റ് വില്യം റൂട്ടോ നിര്ദേശം നല്കി. രോഗബാധിതന്റെ കുടുംബത്തിലെ എട്ടുപേരെയും 21 ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരെയും ക്വാറന്റൈനില് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഗിയുമായി സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തിയ 28 പേരെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചികിത്സ നല്കിയ ആരോഗ്യപ്രവര്ത്തകരും ഉള്പ്പെടെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉഗാണ്ടയില് നിന്ന് ഒരേ വിമാനത്തില് യാത്ര ചെയ്ത മറ്റ് 23 യാത്രക്കാരെയും നാല് ജീവനക്കാരെയും കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും നടന്നുവരികയാണ്. സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളവര് 21 ദിവസം ഐസൊലേഷനില് കഴിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും, വൈറസ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയാല് വിട്ടയക്കുമെന്നും കെനിയന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടര് ജനറല് പാട്രിക് അമോത്ത് അറിയിച്ചു.
ഈ വര്ഷം ആദ്യം ഉഗാണ്ടയില് 20 എബോള കേസുകളും രണ്ട് മരണങ്ങളും റിപോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്, ആഗസ്റ്റില് രാജ്യം എബോള മുക്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു. വെള്ളിയാഴ്ച സര്ക്കാര് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള് പ്രകാരം രോഗവ്യാപനം 4,000-ത്തിലധികം പേരുടെ ജീവന് അപഹരിച്ചു. ഏഴ് പ്രവിശ്യകളിലായി 8,300 സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട കേസുകളാണ് റിപോര്ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
Content Highlights: Kenya has reported its first confirmed Ebola case after a patient who traveled from the Democratic Republic of Congo died in Nairobi. Health officials have initiated swift contact tracing and strict containment protocols across the country. The World Health Organization is monitoring the situation.