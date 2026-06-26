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Kerala

കീം പരീക്ഷ ഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും

സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയ ഫലം വൈകിയതിനാലാണ് ഇത്തവണ കീം ഫലവും വൈകിയത്.

Published

Jun 26, 2026 8:33 am |

Last Updated

Jun 26, 2026 8:33 am

കൊച്ചി |  കേരള എന്‍ജിനീയറിങ്, ഫാര്‍മസി പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ ( കീം) ഫലം ശനിയാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി റോജി എം ജോണാണ് കൊച്ചിയില്‍ ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുക.

സിബിഎസ്ഇ 12-ാം ക്ലാസ് പുനര്‍മൂല്യ നിര്‍ണയ ഫലം വൈകിയതിനാലാണ് ഇത്തവണ കീം ഫലവും വൈകിയത്. 22 ന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും മാര്‍ക്ക് ചേര്‍ക്കാന്‍ കൂടുതല്‍ സമയം തേടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് മാറ്റുകയായിരുന്നു.സിബിഎസ്ഇ റീവാല്യുവേഷന്‍ മാര്‍ക്ക് കൂടി പരിഗണിച്ച്, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിഷ്‌കരിച്ച ശേഷമാണ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങള്‍ https:///cee.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ അറിയാം.

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Content Highlights: The results for the Kerala Engineering and Pharmacy entrance examination will be announced on Saturday at 1 PM. Higher Education Minister Roji M John will declare the results in Kochi. The publication was delayed to incorporate revised scores after the CBSE class 12 revaluation results.

 

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കീം പരീക്ഷ ഫലം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കും

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