Kerala
കാലവര്ഷം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു; വടക്കന് കേരളത്തില് നാളെ മുതല് അതിശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത
നാളെ വടക്കന് കേരളത്തിലെ അഞ്ചു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം വീണ്ടും സജീവമാകുന്നു. ഇന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട മഴക്ക് സാധ്യത. അതേ സമയം, ഒരു ജില്ലകളിലും പ്രത്യേക മഴ മുന്നറിയിപ്പില്ല. നാളെ മുതല് വടക്കന് കേരളത്തില് അതിശക്ത മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ പ്രവചനം. നാളെ വടക്കന് കേരളത്തിലെ അഞ്ചു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്.
ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് പരക്കെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകള് ഒഴികെ, കേരളത്തിലെ 12 ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച കാസര്കോട്, കണ്ണൂര് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടാണ്.ഏഴു ജില്ലകളില് തിങ്കളാഴ്ച യെല്ലോ അലര്ട്ടുമുണ്ട്. വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂര്, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കള്ളക്കടല് പ്രതിഭാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം (കാപ്പില് മുതല് പൊഴിയൂര് വരെ) ജില്ലയിലെ തീരങ്ങളില് നാളെ (27/06/2026) രാവിലെ 05.30 മുതല് നാളെ (27/06/2026) രാത്രി 11.30 വരെ 1.3 മുതല് 1.5 മീറ്റര് വരെ ഉയര്ന്ന തിരമാലകള് കാരണം കടലാക്രമണത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്രസ്ഥിതിപഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.
Content Highlights: The southwest monsoon is gaining strength again across Kerala with heavy to very heavy rainfall predicted in the coming days. The IMD has issued orange alerts for Kasaragod and Kannur districts on Monday along with widespread yellow alerts. Coastal regions including Thiruvananthapuram are warned of rough seas due to the Kallakkadal phenomenon.