Kerala
അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്ക്കും ഇനി കെ-ടെറ്റ് നിര്ബന്ധം; ഉത്തരവിറക്കി സര്ക്കാര്
2025 സെപ്തബര് ഒന്നിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി
തിരുവനന്തപുരം|സര്ക്കാര് – എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്ക്കും കെ-ടെറ്റ് നിര്ബന്ധമാക്കി സര്ക്കാര് ഉത്തരവ്. സെറ്റ്, നെറ്റ്, എംഫില്, പിഎച്ച്ഡി, എംഎഡ് എന്നീ ഉയര്ന്ന യോഗ്യതകളുള്ളവരെ കെ-ടെറ്റ് നേടുന്നതില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതുള്പ്പെടെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവോടെ റദ്ദാകുന്നത്. ഇതോടെ ഈ യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്കും ഇനി അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത വേണ്ടിവരും.
ഹൈസ്കൂള് അധ്യാപകര്ക്ക് പ്രധാന അധ്യാപകരാകാനോ, ഹയര് സെക്കന്ഡറി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ബൈട്രാന്സ്ഫര് നിയമനം ലഭിക്കാനോ ഇനി കെ-ടെറ്റ് കാറ്റഗറി മൂന്ന് നിര്ബന്ധമാണ്. 2025 സെപ്തംബര് ഒന്നിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നടപടി.
എല്പി, യുപി അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്ക് കെ-ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന്, രണ്ട് എന്നിവയില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിജയിച്ചവരെ പരിഗണിക്കും. എന്നാല് ഹൈസ്കൂള് നിയമനങ്ങള്ക്ക് കാറ്റഗറി മൂന്ന് തന്നെ വേണം. കേന്ദ്ര അധ്യാപക യോഗ്യതാ പരീക്ഷ സി ടെറ്റ് വിജയിച്ചവര്ക്കുള്ള ഇളവ് തുടരും. സി-ടെറ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് വിജയിച്ചവരെ എല്പി നിയമനത്തിനും എലമെന്ററി സ്റ്റേജ് വിജയിച്ചവരെ യുപി നിയമനത്തിനും പരിഗണിക്കും. എച്ച്എസ്ടി/യുപിഎസ്ടി/എല്പിഎസ്ടി തസ്തികകളിലേക്കുള്ള ബൈട്രാന്സ്ഫര് നിയമനങ്ങള്ക്ക് അതാത് കാറ്റഗറിയിലെ കെ-ടെറ്റ് വിജയിച്ചര്ക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പരിഗണനയുണ്ടാകുക.