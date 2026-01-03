Kerala
കെ ടെറ്റ് നിര്ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചു; നടപടി അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്ന്
ഉത്തരവ് മനസിലാക്കാതെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളുയര്ന്നതെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂള് അധ്യാപകര്ക്ക് കെ ടെറ്റ് നിര്ബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് താല്ക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ച് സര്ക്കാര്. അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിര്പ്പിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടിയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെ തുടര്ന്നാണ് സര്ക്കാര് ഉത്തരവിറക്കിയത്. അതിനെതിരെ റിവ്യൂ ഹരജി നല്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരിയില് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക കെ ടെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുശേഷം പുതിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നാല്പ്പതിനായിരം അധ്യാപകരെയാണ് ഉത്തരവ് ബാധിക്കുന്നത്. ഉത്തരവ് മനസിലാക്കാതെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങളുയര്ന്നത്. സര്ക്കാര് എന്നും അധ്യാപകര്ക്കൊപ്പമാണെന്നും വി ശിവന്കുട്ടി പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ സര്ക്കാര്, എയ്ഡഡ് സ്കൂള് അധ്യാപക നിയമനങ്ങള്ക്കും സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങള്ക്കും കേരളാ ടീച്ചര് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (കെ ടെറ്റ് ) യോഗ്യത നിര്ബന്ധമാക്കി സര്ക്കാര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. നെറ്റ്, പിഎച്ച്ഡി, സെറ്റ്, എംഫില്, എംഎഡ് ഉള്പ്പെടെ ഉയര്ന്ന യോഗ്യതയുളളവരും ഇനി കെ ടെറ്റ് പാസാകണം. 2025 സെപ്തംബര് ഒന്നിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇളവുകള് ഒഴിവാക്കിയത്.
.