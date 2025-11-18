Kozhikode
സൈത്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചു
ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് വൈസ് ചാൻസിലർ കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും സൈത്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസിലർ ഡോ. റഷീദ് ത്വബ്ബാഖുമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്.
കോഴിക്കോട്| ലോക പ്രശസ്തവും പുരാതനവുമായ ജാമിഅ സൈത്തൂന (സൈത്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റി)യുമായി ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദിന് അക്കാദമിക് സഹകരണം. ഇത് സംബന്ധിച്ച ധാരണാപത്രത്തിൽ ജാമിഅതുൽ ഹിന്ദ് വൈസ് ചാൻസിലർ കാന്തപുരം എപി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരും സൈത്തൂന യൂണിവേഴ്സിറ്റി വൈസ് ചാൻസിലർ ഡോ. റഷീദ് ത്വബ്ബാഖുമാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്.
പരസ്പരം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ സംയുക്ത ഗവേഷണ സംരംഭങ്ങളും പദ്ധതികളും, ഡിഗ്രി- പിജി- ഡോക്ടറൽ കോഴ്സുകളിൽ തുടർപഠനം, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കിടയിൽ അധ്യാപക- സ്റ്റാഫ് കൈമാറ്റം, ഇരു വിഭാഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറുകൾ- അക്കാദമിക് കോൺഫറൻസുകൾ- വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ, വിന്റർ- സമ്മർ സ്കൂളുകൾ, മറ്റു ഹൃസ്വകാല കോഴ്സുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കാനാണ് ഒപ്പുവെച്ചത്.
സയ്യിദ് ത്വാഹാ തങ്ങൾ സഖാഫി, ഡോ. മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി സഖാഫി, റഹ്മത്തുള്ള സഖാഫി എളമരം, അബ്ദുൽ ഖാദിർ അഹ്സനി ചാപ്പനങ്ങാടി, ഡോ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സഖാഫി, മുഹമ്മദലി സഖാഫി, യൂസുഫ് മിസ്ബാഹി സന്നിഹിതരായി.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
കുപ്രസിദ്ധ മാവോയിസറ്റ് കമാന്ഡര് മദ് വി ഹിദ്മയെ വധിച്ച് സുരക്ഷാസേന
Kerala
എന്യൂമറേഷന് ഫോം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ബിഎല്ഒമാര്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കും; മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്
Kerala
സ്ഥാനാര്ത്ഥി പ്രഖ്യാപനത്തില് പ്രതിഷേധം; പാലക്കാട് കോണ്ഗ്രസില് കൂട്ടരാജി
Kerala
തിരുവല്ലയില് പതിനാലുകാരിയെ വീട്ടില് കയറി പീഡിപ്പിച്ചു; രണ്ട് ബംഗാള് സ്വദേശികള് അറസ്റ്റില്
Kerala
തിരുവനന്തപുരം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് എന് ശക്തന് രാജിവെച്ചു
Kerala
കൊച്ചിയില് നാല് വയസുകാരിയെ ചട്ടുകം ചൂടാക്കി പൊള്ളിച്ച സംഭവം; മാതാവ് അറസ്റ്റില്
Kerala