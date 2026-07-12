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ഇത്തിഹാദ് റെയില് യാത്രക്കാര്ക്ക് ചട്ടങ്ങള്; വസ്ത്രധാരണം മാന്യമായിരിക്കണം
മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം, പുകവലി നിരോധനം, പകര്ച്ചവ്യാധികള് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ യാത്ര നിരോധിക്കല് എന്നിവ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളില് ഉള്പ്പെടും.
അബൂദബി | സുരക്ഷിതവും മാന്യവും സുഖകരവുമായ യാത്രകള് ഉറപ്പാക്കാന് ഇത്തിഹാദ് ട്രെയിന് ചട്ടങ്ങള് കര്ശനമാക്കി. മാന്യമായ വസ്ത്രധാരണം, പുകവലി നിരോധനം, പകര്ച്ചവ്യാധികള് ബാധിച്ച ആളുകളുടെ യാത്ര നിരോധിക്കല് എന്നിവ പെരുമാറ്റ ചട്ടങ്ങളില് ഉള്പ്പെടും. സ്റ്റേഷനുകളിലും ട്രെയിനുകളിലും യാത്രക്കാര് എല്ലായ്പ്പോഴും മാന്യവും ഉചിതവുമായ വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കണം. സുതാര്യമായതോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ വസ്ത്രങ്ങള് അരുത്. അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങളില് ചിത്രങ്ങള്, മുദ്രാവാക്യങ്ങള്, ഭാഷാവിഷ്കാരം പാടില്ല. പ്രാദേശിക സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങള്ക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം ഇവയെല്ലാം. സ്റ്റേഷനുകളും ട്രെയിനുകളും ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ ടിക്കറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ കോഡ് ബാധകമാണ്. കൂടാതെ യാത്രക്കാര് മാന്യമായും ന്യായമായും പെരുമാറണമെന്നും ചട്ടത്തില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതോ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ ആയ അധിക്ഷേപകരമായ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന, കുറ്റകരമായ അല്ലെങ്കില് അശ്ലീലമായ ഭാഷയും പെരുമാറ്റവും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് നിയുക്ത ലൈനുകളില് ക്യൂ നില്ക്കാന് യാത്രക്കാരോട് നിര്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. ന്യായമായ നിര്ദേശങ്ങള് പാലിക്കുകയും വേണം. ക്യൂ മറികടക്കുന്നത് കര്ശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷാ അപകടമുണ്ടാക്കുന്നതോ, തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നതോ, റെയില്വേ സ്വത്തുക്കള്ക്ക് കേടുപാടുകള് വരുത്തുന്നതോ ആയ ഒന്നും യാത്രക്കാര് കൊണ്ടുവരാനോ ഉപേക്ഷിക്കാനോ പാടില്ല. നിര്ദേശങ്ങള് ലഭിക്കുമ്പോള് അത്തരം വസ്തുക്കള് നീക്കം ചെയ്യുന്നതില് യാത്രക്കാര് പരാജയപ്പെട്ടാല്, ഇത്തിഹാദ് റെയില് അവ നീക്കം ചെയ്യുകയും അനുബന്ധ ചെലവുകള് ഈടാക്കുകയും ചെയ്യാം.
ഇത്തിഹാദ് റെയില് അംഗീകരിച്ച നിയുക്ത പുകവലി പ്രദേശങ്ങള് ഒഴികെ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പുകവലി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിഗരറ്റുകള്, സിഗാറുകള്, പൈപ്പുകള്, ഇലക്ട്രോണിക് സിഗരറ്റുകള്, വാപ്പിംഗ് ഉപകരണങ്ങള്, സമാനമായ ഉത്പന്നങ്ങള് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഉള്പ്പെടെയാണിത്. അനുവദനീയമായ സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് പുറത്ത് യാത്രക്കാര് തീപ്പെട്ടി, ലൈറ്ററുകള് അല്ലെങ്കില് മറ്റ് കത്തുന്ന വസ്തുക്കള് കൊണ്ടുപോകുന്നതും നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ട്രെയിന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് തടസ്സപ്പെടുത്തുക, ട്രെയിന് വാതിലുകളില് കൃത്രിമം കാണിക്കുക, അടിയന്തര അലാറം സംവിധാനങ്ങള് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുക, സുരക്ഷാ നിര്ദേശങ്ങള് അവഗണിക്കുക, പകര്ച്ചവ്യാധി ബാധിച്ചിരിക്കുമ്പോള് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് അപകടമുണ്ടാക്കുക എന്നിവക്കും വിലക്കുണ്ട്.
ഇത്തിഹാദ് റെയിലിന്റെ മുന്കൂര് രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ സാധനങ്ങള് വില്ക്കുക, പരസ്യ സേവനങ്ങള്, പ്രൊമോഷണല് മെറ്റീരിയല് വിതരണം ചെയ്യുക, സര്വേകള് നടത്തുക, ഭിക്ഷാടനം നടത്തുക എന്നിവയുള്പ്പെടെയുള്ള വാണിജ്യ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ട്രെയിനുകളിലോ നിര്ബന്ധിത ടിക്കറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലോ അനുവദനീയമല്ല.
പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിക്കുന്നതോ ട്രെയിനുകളിലോ സ്റ്റേഷനുകളിലോ റെയില്വേ സൗകര്യങ്ങള്ക്കുള്ളിലോ കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതോ ആയ യാത്രക്കാര്ക്ക് യു എ ഇ നിയമപ്രകാരം നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കാനും തത്ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ചെലവുകളോ നാശനഷ്ടങ്ങളോ വീണ്ടെടുക്കാനുമുള്ള അവകാശം ഇത്തിഹാദ് റെയിലില് നിക്ഷിപ്തമാണ്.
മൊബൈല് ഫോണുകള്, ടാബ്ലെറ്റുകള്, ലാപ്ടോപ്പുകള്, മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള് എന്നിവ മറ്റുള്ളവരെ ശല്യപ്പെടുത്താത്ത രീതിയില് ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കോഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. യാത്രക്കാര് ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോള് ഹെഡ്ഫോണുകള് ഉപയോഗിക്കുകയും ന്യായമായ അളവില് മാത്രം ശബ്ദം നിലനിര്ത്തുകയും വേണം. ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിര്ത്താനും ഹെഡ്ഫോണുകള് ധരിക്കാനും ശബ്ദം കുറക്കാനും നിര്ദേശമുണ്ട്. യാത്രക്കാര് അമിതമായ ശബ്ദം തുടരുകയാണെങ്കില് അടുത്ത സ്റ്റേഷനില് ഇറക്കി വിടാന് ജീവനക്കാര്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്.
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Etihad Rail has issued a comprehensive set of rules and regulations for its passengers. The guidelines strictly emphasize maintaining a respectful dress code while traveling on the network. Authorities urged the public to comply with these conduct standards to ensure a smooth travel experience.