Kerala
ഗഗന്യാനിലേക്ക് ഇന്ത്യ കൂടുതല് അടുത്തു; ഐ എസ് ആര് ഒ ചെയര്മാന് ഡോ. വി നാരായണന്
നിര്ണായക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ എന് വി എസ് 03 നിശ്ചയിച്ച ദീര്ഘ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തില് കൃത്യമായി എത്തിയെന്ന് ചെയര്മാന് അറിയിച്ചു
ശ്രീഹരിക്കോട്ട | മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കുന്ന സ്വപ്നപദ്ധതിയായ ഗഗന്യാനിലേക്ക് ഇന്ത്യ കൂടുതല് അടുത്തതായി ഐ എസ് ആര് ഒ ചെയര്മാന് ഡോ. വി നാരായണന്. നിര്ണായക ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ എന് വി എസ് 03യുടെ വിക്ഷേപണ വിജയത്തിനുശേഷം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന് സ്പേസ് സെന്ററില് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഉപഗ്രഹം നിശ്ചയിച്ച ദീര്ഘ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തില് കൃത്യമായി എത്തിയെന്ന് ചെയര്മാന് അറിയിച്ചു. ദൗത്യത്തില് പങ്കാളിയായ ഐ എസ് ആര് ഒ ജീവനക്കാരടക്കമുള്ളവരെ ചെയര്മാന് അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ സാമ്പത്തിക വര്ഷം അഞ്ച് വിക്ഷേപണം കൂടി നടക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഗഗന്, നാവിക് എന്നീ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ആഗോള നാവിഗേഷന് രംഗത്തേക്ക് ഇന്ത്യ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് നല്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ വിജയത്തോടെ നാവിക് ശൃംഖല മികച്ച രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കാന് ആവശ്യമായ നാല് ഉപഗ്രഹങ്ങള് ഇപ്പോള് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ്. വിദേശ സഹായമില്ലാതെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമായി നാവിഗേഷന്, സമയവിവരങ്ങള് എന്നിവ നല്കുന്ന ഒരു പ്രധാന തന്ത്രപ്രധാന ആസ്തിയാണ് നാവിക്. ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്ക്കായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുമ്പത്തെ ജിഎസ്എല്വി ദൗത്യം കഴിഞ്ഞ് വെറും 56 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഈ ദൗത്യം പൂര്ത്തിയാക്കാന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണെന്നും ചെയര്മാന് പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര് നാലിന് വിക്ഷേപിച്ച ജി എസ് എല് വി എഫ് 17 വഴി ഇ ഒ എസ് 05 എന്ന ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹം ഇപ്പോള് മികച്ച രീതിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വിഭാഗത്തില് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹമാണിത്. ഇതില് നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ചെയര്മാന് അറിയിച്ചു.
ജി എസ് എല് വി എഫ് 18 ദൗത്യ വിജയം ഐ എസ് ആര് ഒ കുടുംബത്തിനും രാജ്യത്തിനും ഏറെ പ്രത്യേകതയുള്ള നിമിഷമാണെന്ന് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടറും ജി എസ് എല് വി മിഷന് ഡയറക്ടറുമായ തോമസ് കുര്യന് പറഞ്ഞു. ഐ എസ് ആര് ഒയിലെ വിവിധ ടീമുകളുടെ കഠിനാധ്വാനവും പൂര്ണമായ സഹകരണവും കൊണ്ടാണ് വലിയ നേട്ടങ്ങള് സ്വന്തമാക്കാന് കഴിഞ്ഞത്. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പരമാവധി ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാന് കഴിയുമെന്ന് ഈ ദൗത്യം കാട്ടിത്തരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
Content Highlights: ISRO Chairman Dr V Narayanan stated that India has moved closer to the historic Gaganyaan human spaceflight mission following the successful launch of NVS-03. The satellite reached its intended elliptical orbit within 56 days of the previous GSLV mission. Five more launches are scheduled for this financial year.