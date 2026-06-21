Connect with us

National

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം; രാജ്യത്ത് വിപുലമായ പരിപാടികള്‍

'ആരോഗ്യകരമായ വാര്‍ധക്യം യോഗയിലൂടെ' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ സന്ദേശം.

Published

Jun 21, 2026 8:49 am |

Last Updated

Jun 21, 2026 8:49 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം. ‘ആരോഗ്യകരമായ വാര്‍ധക്യം യോഗയിലൂടെ’ എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ സന്ദേശം.

യോഗ ദിനത്തില്‍ രാജ്യവ്യാപകമായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് കേന്ദ്ര ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹരിദ്വാര്‍, ഒഡീഷയിലെ കോണാര്‍ക്, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മഹാബലിപുരം തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 100 ചരിത്ര-സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികള്‍ നടക്കും. കേരളത്തിലും എല്ലാ ജില്ലകളിലും വിവിധ പരിപാടികള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്തു. കൊല്‍ക്കത്തയിലുള്ള റെഡ് റോഡില്‍ നടക്കുന്ന യോഗാ ദിന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത്.

Content Highlights: The 12th International Yoga Day is being celebrated with extensive programs and events across India today. Prime Minister Narendra Modi is leading the national celebrations from the historic Red Road in Kolkata. This year’s official theme focuses heavily on yoga for healthy ageing and wellness.

 

Related Topics:

Latest

National

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനം; രാജ്യത്ത് വിപുലമായ പരിപാടികള്‍

Career Education

നീറ്റ് പുനപ്പരീക്ഷ ഇന്ന്; പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ കര്‍ശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍

Kerala

അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു; 'തൊപ്പി'ക്കെതിരെ കേസ്

International

യു എസ്-ഇറാന്‍ ഉന്നതതല ചര്‍ച്ച ഇന്ന് സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍; ലബനാനില്‍ ആക്രമണം തുടര്‍ന്ന് ഇസ്‌റാഈല്‍

Ongoing News

ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് കരാര്‍ പുതിയ ഏജന്‍സിക്ക് കൈമാറുന്നു; യു എ ഇയില്‍ അഞ്ച് ദിവസം അടിയന്തര ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍സുലര്‍ സര്‍വീസുകള്‍ മാത്രം

Editorial

റേഷന്‍ മേഖലയിലെ തീവെട്ടിക്കൊള്ള തടയണം

International

ഒന്നിനെതിരെ അഞ്ച് ഗോളുകള്‍; സ്വീഡനെ വീഴ്ത്തി നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്