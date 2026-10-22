Connect with us

International

ദമ്മാം വിമാനത്താവള ആക്രമണം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

ദമ്മാം എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

Published

Oct 22, 2026 6:47 pm |

Last Updated

Oct 22, 2026 6:47 pm

ദമ്മാം| സൗദിയിലെ ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ ഹൂതി ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഗോരഖ്പൂര്‍ സ്വദേശി കമലേഷ് പാണ്ഡെ(37 )യാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദമ്മാം എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം.

യമനിലെ ഹൂതി വിമതര്‍ ദമ്മാം വിമാനത്താവളത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. എട്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. വിമാനത്താവളത്തിനും നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചതായി ജനറല്‍ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു.

Content Highlights: An Indian national identified as Kamlesh Pandey from Gorakhpur, Uttar Pradesh, was killed in a Houthi attack on Dammam airport in Saudi Arabia. He was working as ground staff at the airport. One person was killed and eight others were injured in the strike, which caused airport damage.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

വെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്നു: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ അഞ്ഞൂറിലധികം പേര്‍ക്ക് രോഗബാധ

Kerala

മരുന്നു കമ്പനികളുമായുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം; കെ മുരളീധരനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിമാർ

Kozhikode

സി ബി എസ് ഇ ദേശീയ ഉച്ചകോടിയില്‍ ഇടം നേടി നോളജ് സിറ്റി മര്‍കസ് പബ്ലിക് സ്‌കൂള്‍ ജൂനിയര്‍ സി ഇ ഒ പദ്ധതി

Ongoing News

വിദ്യാർഥി കാലത്തെ സമയം ഇരട്ടിമൂല്യമുള്ളത് - കാന്തപുരം ഉസ്താദ്

International

ദമ്മാം വിമാനത്താവള ആക്രമണം: കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്കാരനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

International

എബോള വ്യാപനം: കോംഗോയില്‍ നിന്ന് നാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്

Kerala

സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാരുടെ ലഗേജ് അലവൻസ് ഇരട്ടിയാക്കി; ഇനി 600 രൂപ