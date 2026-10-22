Kerala
ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണം; കേസിന് പിന്നാലെ വക്കീല് നോട്ടീസ്
തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശ്രീനാദേവി പരസ്യമായി മാപ്പ് എഴുതി നല്കണമെന്നും ഉദയഭാനു വക്കീല് നോട്ടീസില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പത്തനംതിട്ട|കോണ്ഗ്രസ് നേതാവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് മാനനഷ്ടത്തിന് വക്കീല് നോട്ടീസ്. സിപിഎം മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ പി ഉദയഭാനു ആണ് വക്കീല് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിലൂടെ അപകീര്ത്തികരമായ പരാമര്ശം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് വക്കീല് നോട്ടീസ്. 50 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്കണമെന്നും ഉദയഭാനു നോട്ടീസില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്നപ്പോള് കെ പി ഉദയഭാനു വനിതാ ജീവനക്കാരിയുടെ വീട്ടില് സന്ദര്ശനം നടത്തിയിരുന്നതായി ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഉദയഭാനു ഉപയോഗിക്കുന്ന വാഹനം സംബന്ധിച്ചും ശ്രീനാദേവി പോസ്റ്റില് ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ഉദയഭാനു നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോയിരിക്കുന്നത്.
ഫെയ്സ്ബുക്കില് പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീക്കം ചെയ്യണം. തെറ്റായ വിവരങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ശ്രീനാദേവി പരസ്യമായി മാപ്പ് എഴുതി നല്കണമെന്നും വക്കീല് നോട്ടീസില് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 15 ദിവസത്തിനകം നോട്ടീസിന് മറുപടി നല്കണമെന്നും നിര്ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കെ പി ഉദയഭാനു വിമര്ശിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ഉദയഭാനുവിനെതിരെ വിവാദ കുറിപ്പിട്ടത്.
സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തി എന്ന സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ ഉദയഭാനുവിന്റെ പരാതിയില് നേരത്തെ അടൂര് പോലീസ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു. പൊതുപ്രവര്ത്തന ജീവിതത്തെ അപകീര്ത്തിപ്പെടുത്തി, ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വരുത്തി തീര്ക്കാന് ശ്രമിച്ചു എന്നിങ്ങനെയാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്.
Content Highlights: CPM leader KP Udayabhanu sent a 50 lakh rupee legal notice to Congress leader Sreenadevi Kunjamma over a defamatory Facebook post. Sreenadevi made allegations regarding Udayabhanu’s past tenure as panchayat president. Adoor police previously registered a case against her based on his complaint.