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സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്ന് ആരോപണം; ഏഴ് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന
അറസ്റ്റിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ട്രോളറിനെയും തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി മന്നാറിലെ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിന് കൈമാറും.
കൊളംബോ| സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് അനധികൃത മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഏഴ് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച മത്സ്യബന്ധന ട്രോളറും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഞായറാഴ്ച തലൈമന്നാറിന് വടക്കുഭാഗത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര സമുദ്രാതിർത്തി രേഖ (ഐഎംബിഎൽ) കടന്നെത്തിയപ്പോഴാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടിയതെന്നാണ് ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേനയുടെ വിശദീകരണം. നാവികസേനയുടെ നോർത്ത് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഏഴുപേരും പിടിയിലായത്.
അറസ്റ്റിലായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ട്രോളറിനെയും തുടർ നിയമനടപടികൾക്കായി മന്നാറിലെ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് അക്വാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് വകുപ്പിന് കൈമാറും.
ഇന്ത്യ-ശ്രീലങ്ക ബന്ധത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നുവെന്ന ആരോപണം കാലങ്ങളായി തർക്കവിഷയമാണ്. തമിഴ്നാടിനെയും ശ്രീലങ്കയുടെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന പാക്ക് കടലിടുക്കിലാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ കൂടുതലായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രധാന മത്സ്യബന്ധന മേഖലകളിലൊന്നാണ് ഈ പ്രദേശം.
കഴിഞ്ഞ മാസവും സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ശ്രീലങ്കൻ നാവികസേന അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജാഫ്നയിലെ ഡെൽഫ്റ്റ് ദ്വീപിന് തെക്കുഭാഗത്തായിരുന്നു അന്നത്തെ സംഭവം.
Content Highlights: Seven Indian fishermen were arrested by Srilankan Navy for allegedly violating the International Maritime Boundary Line near Talaimannar. Their fishing trawler was also seized during the operation. The detainees and boat will be handed over to Mannar Fisheries Department for legal action.