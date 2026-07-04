ഇ20 പെട്രോളിന് ശേഷം വരുന്നു, ഐ15 ഡീസൽ; നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി

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ഇ20 പെട്രോളിന് ശേഷം വരുന്നു, ഐ15 ഡീസൽ; നിർണായക പ്രഖ്യാപനവുമായി കേന്ദ്ര ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി
ഡീസലിൽ 15 ശതമാനം ഐസോബ്യൂട്ടനോൾ മിശ്രിതം അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ന്യൂഡൽഹി | രാജ്യത്തെ ബയോഫ്യുവൽ പരിവർത്തനത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ ഡീസലിൽ 15 ശതമാനം വരെ ഐസോബ്യൂട്ടനോൾ മിശ്രിതം (Isobutanol Blend) ചേർക്കാൻ രാജ്യം ഒരുങ്ങുന്നതായി കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത ഹൈവേ മന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി അറിയിച്ചു. ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ബദൽ ഇന്ധന തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്.
എഥനോൾ നേരിട്ട് ഡീസലുമായി കലർത്താൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എഥനോളിൽ നിന്ന് ഐസോബ്യൂട്ടനോൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഡീസലിന് പകരമുള്ള മികച്ചൊരു ഇന്ധനമായി മാറാൻ ഐസോബ്യൂട്ടനോളിന് സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡീസലിൽ 15 ശതമാനം ഐസോബ്യൂട്ടനോൾ മിശ്രിതം അനുവദിക്കുന്നതിനായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജ സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്കും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗത ഇന്ധനങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പിലെ പ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണിതെന്ന് മന്ത്രി വിവരിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനകം നടത്തിയ പൈലറ്റ് പ്രകടനങ്ങൾ (Pilot demonstrations) പ്രോത്സാഹജനകമായ ഫലങ്ങളാണ് നൽകിയതെന്ന് ഗഡ്കരി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നൂറു ശതമാനം എഥനോളിലും ഐസോബ്യൂട്ടനോളിലും രണ്ട് ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഈ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മറ്റ് പരമ്പരാഗത ബയോഫ്യുവലുകളുമായി (Biofuels) താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രത, മികച്ച എഞ്ചിൻ അനുയോജ്യത, കുറഞ്ഞ മലിനീകരണം എന്നിവ ഐസോബ്യൂട്ടനോളിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലെ മികച്ച ബയോഫ്യുവലായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഇന്ത്യയുടെ അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഭ്യന്തരമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ബയോഫ്യുവലുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിപണി കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇ 20 (E20) എഥനോൾ മിശ്രിത പദ്ധതിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്കെതിരെ പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം വിശദീകരണം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. എഥനോൾ ഉത്പാദനം ജലസ്രോതസ്സുകളെ അമിതമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവെന്നോ വാഹന എഞ്ചിനുകളെ തകരാറിലാക്കുന്നുവെന്നോ ഇൻഷുറൻസിനെയും വാറന്റിയെയും ബാധിക്കുമെന്നോ ഉള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ മന്ത്രാലയം തള്ളി. ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളുടെയും ആഗോള അനുഭവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.
2025 ഡിസംബറോടെ പെട്രോളിൽ 20 ശതമാനം എഥനോൾ മിശ്രിതം ചേർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സമയപരിധിക്ക് മുന്നേ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ചിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ പദ്ധതി വഴി 1.9 ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വിദേശനാണ്യം ലാഭിക്കാനും അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയും കാർബൺ പുറന്തള്ളലും കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചു. അതോടൊപ്പം കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ വരുമാന അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പദ്ധതിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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India plans to introduce up to 15% isobutanol blending in diesel to cut fossil fuel imports and enhance energy self-reliance. Union Minister Nitin Gadkari stated that since ethanol cannot be blended directly with diesel, it is converted into isobutanol. Pilot tests on 100% biofuel engines have shown successful results. This follows India’s early achievement of its 20% ethanol-petrol blending target.