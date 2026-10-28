Connect with us

Editors Pick

ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണ്‍ അന്‍പതിലധികം വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യും

നിലവില്‍ ആഗോള വിപണികള്‍ക്കായി വെന്യു മോഡല്‍ ഹ്യുണ്ടായ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാഹനമായിരിക്കും ബയോണ്‍

Published

Oct 29, 2026 1:10 am |

Last Updated

Oct 29, 2026 1:10 am

ന്യൂഡല്‍ഹി | ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ഹ്യുണ്ടായ് ബയോണ്‍ അന്‍പതിലധികം വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഗള്‍ഫ് രാജ്യങ്ങള്‍, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്ക, ഏഷ്യാ പസഫിക് രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. നിലവില്‍ ആഗോള വിപണികള്‍ക്കായി വെന്യു മോഡല്‍ ഹ്യുണ്ടായ് ഇന്ത്യയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാഹനമായിരിക്കും ബയോണ്‍.

ഹ്യുണ്ടായിയുടെ പുതിയ മിഡ് സൈസ് എസ് യു വിയായ ബയോണ്‍, പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മുതലുള്ള വിലയിലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏഴ് വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളില്‍ ഇത് ലഭ്യമാണ്. 112 ബ്രേക്ക് ഹോയിസ് പവറും 144 ന്യൂട്ടണ്‍ മീറ്ററും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റര്‍ എം പി ഐ പെട്രോള്‍ എന്‍ജിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. 2027 ജനുവരിയില്‍ സി എന്‍ ജി പതിപ്പിലുള്ള ബയോണ്‍, ഇന്ത്യയില്‍ പുറത്തിറക്കുമെന്നും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ പകുതിയില്‍ ഹ്യുണ്ടായ് ക്രെറ്റയുടെ പുതിയ മോഡല്‍ വിപണിയിലെത്തും. ക്രെറ്റ ഉയര്‍ന്ന ശ്രേണിയിലേക്ക് മാറുമ്പോള്‍ ഒഴിവു വരുന്ന ഇടം, ഹ്യുണ്ടായിയുടെ വാഹന നിരയില്‍ ബയോണ്‍ നികത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights:Hyundai will export the Made-in-India Bayon SUV to over 50 global markets across the Gulf, Africa, Latin America, and Asia-Pacific regions. The new mid-size SUV has launched in India starting at ₹10 lakh with a 1.5L petrol engine, with a CNG variant debuting in January 2027. Bayon will fill the segment void when the new-gen Hyundai Creta shifts to a higher tier next year.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഇറാനിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി അമേരിക്ക ചെലവഴിച്ചത് 47 ബില്യണ്‍ ഡോളറിലധികമെന്ന് പെന്റഗണ്‍

International

ചാഡില്‍ സ്വര്‍ണ്ണ ഖനന മേഖലയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ എഴുപത്തിരണ്ട് സൈനികര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

സംസ്ഥാന സ്‌കൂള്‍ കായിക മേള; ആലപ്പുഴയുടെ ടി എം അതുല്‍ വേഗരാജാവ്, പാലക്കാടിന്റെ ആര്‍ ഋതുപര്‍ണ വേഗറാണി

Kerala

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റല്‍ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് യൂണിയന്‍ മുഴുവന്‍ സീറ്റിലും എസ് എഫ് ഐ വിജയിച്ചു; സംഘര്‍ഷത്തെ തുടര്‍ന്ന് പഠന വകുപ്പുകള്‍ അടച്ചിട്ടു

Kerala

കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ വിരോധം കാരണം ചിലര്‍ കായിക മേളയെ മോശമാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു: മന്ത്രി എന്‍ ഷംസുദ്ദീന്‍

Kerala

തെരുവുനായ കുറുകെ ചാടി; സ്‌കൂട്ടര്‍ മതിലില്‍ ഇടിച്ച് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

Kerala

വളകാപ്പ് ആഘോഷത്തിന് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ വേദിയായി