Connect with us

Kerala

മാളില്‍നിന്ന് വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ മോഷ്ടിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍

സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളായ പെരിന്തല്‍ണ്ണ പുളിക്കത്തൊടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷമീര്‍ (21), തോട്ടേക്കാട് ആലിക്കപറമ്പില്‍ സബിത (19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

Published

Oct 28, 2026 10:09 pm |

Last Updated

Oct 28, 2026 10:09 pm

കോഴിക്കോട് | മാളില്‍ നിന്ന് വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ മോഷ്ടിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍. പെരിന്തല്‍ണ്ണ പുളിക്കത്തൊടി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷമീര്‍ (21), തോട്ടേക്കാട് ആലിക്കപറമ്പില്‍ സബിത (19) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ഡിജിറ്റല്‍ മാര്‍ക്കറ്റിങ് വിദ്യാര്‍ഥികളാണെന്നു പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട് പന്തീരാങ്കാവിന് സമീപം ആറുവരിപ്പാതയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള ഹൈലൈറ്റ് മാളിലെ സൂപ്പര്‍ മാര്‍ക്കറ്റിലാണ് ഇവര്‍ മോഷണം നടത്തിയത്. വില്‍പ്പനയ്ക്ക് വച്ച സൗന്ദര്യവര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ നോക്കാനെന്ന വ്യാജേനയെത്തി കവര്‍ന്നെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് വെച്ച 8000 രൂപ വില വരുന്ന സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തു സെയില്‍സ് എക്സിക്യുട്ടീവിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഷമീറും സബിതയും കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു.

സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങള്‍ സഹിതം മാള്‍ അധികൃതര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയിലാണ് പന്തീരാങ്കാവ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണത്തില്‍ ഇവര്‍ മാളുകളില്‍ കറങ്ങി നടന്നു മോഷണം പതിവാക്കയവരാണെന്നു പോലീസ് കണ്ടെത്തി. സബിത നേരത്തെ മറ്റൊരു മാളിലും സമാന രീതിയില്‍ കവര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. അന്ന് ആയിരം രൂപയിലേറെ വിലയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് മോഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാര്‍ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

Content Highlights: Two digital marketing students were arrested for stealing expensive cosmetics from HiLite Mall in Kozhikode. The suspects, Muhammad Shameer and Sabitha, were identified through CCTV footage by Pantheerankavu police. Police revealed they were habitual offenders involved in previous mall thefts.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തെരുവുനായ കുറുകെ ചാടി; സ്‌കൂട്ടര്‍ മതിലില്‍ ഇടിച്ച് പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു

Kerala

വളകാപ്പ് ആഘോഷത്തിന് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ വേദിയായി

Kerala

ഓപ്പറേഷന്‍ തൂഫാന്‍; ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് 15,013 പേര്‍

Kerala

മാളില്‍നിന്ന് വിലകൂടിയ സൗന്ദര്യ വര്‍ധക വസ്തുക്കള്‍ മോഷ്ടിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിടിയില്‍

Kerala

നെന്‍മാറ കൊലപാതക പരമ്പര; കൊല്ലപ്പെട്ട സുധാകരന്റെ മകള്‍ അതുല്യയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജോലി

Kerala

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന പോസ്റ്റ് പിന്‍വലിച്ച് മാപ്പുപറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് നടപടി അനാവശ്യ കീഴടങ്ങല്‍: സുപ്രിംകോടതി അഭിഭാഷകന്‍ ബല്‍രാജ് മാലിക്

Kerala

മഅദിന്‍ ഖോജ് സഫര്‍ സമാപനവും ഹാര്‍മണി സമ്മേളനവും നവംബര്‍ 12ന് ബംഗളൂരുവില്‍