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ആധാരത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ നഷ്ടപ്പെട്ടോ? വിഷമിക്കേണ്ട, ഉടനെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക

ഒറിജിനൽ വിൽപന ആധാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി രേഖാമൂലം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും വസ്തുവിന്റെ വിവരങ്ങളും നൽകുകയും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും വേണം.

Published

Jul 02, 2026 12:31 am |

Last Updated

Jul 02, 2026 12:31 am

ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമപരമായ രേഖയാണ് വിൽപന ആധാരം (Sale Deed). വസ്തു വിൽക്കാനും ഹോം ലോണിന് അപേക്ഷിക്കാനും ഉടമസ്ഥാവകാശം മാറ്റാനും നിയമപരമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഒക്കെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒറിജിനൽ രേഖ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും അത് നിങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല.

അധികൃതരെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപായി വസ്തുവിന്റെ വിലാസം, വാങ്ങിയ ആളുടെയും വിറ്റ ആളുടെയും പേരുകൾ, രജിസ്ട്രേഷൻ തീയതി, ഡോക്യുമെന്റ് നമ്പർ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത്, കൂടാതെ മറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രേഖകൾ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കും. വസ്തു ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസാണ് ഇതിനായി സന്ദർശിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വിൽപന ആധാരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനാൽ ഉടമകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് (Certified Copy) ആവശ്യപ്പെടാം.

ഒറിജിനൽ വിൽപന ആധാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കി രേഖാമൂലം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും വസ്തുവിന്റെ വിവരങ്ങളും നൽകുകയും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബാധകമായ നിർദ്ദിഷ്ട ഫീസ് അടയ്ക്കുകയും വേണം. രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അവരുടെ രേഖകളുമായി ഒത്തുനോക്കിയ ശേഷമായിരിക്കും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് നൽകുക. സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ ജോലിഭാരവും സംസ്ഥാനവും അനുസരിച്ച് ഇതിനെടുക്കുന്ന സമയം വ്യത്യാസപ്പെടാം. സർട്ടിഫൈഡ് കോപ്പി ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഭാവിയിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഈ രേഖ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുകയും സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പികൾ വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക.

ഒറിജിനൽ രേഖകൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തുചെയ്യണം?

ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹോം ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ വിൽപന ആധാരം ബാങ്കിൽ പണയമായി നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. പണമിടപാട് സ്ഥാപനം ഈ രേഖ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ഭവന ഉടമകൾ ഉടൻ തന്നെ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകുകയും ബാങ്കിന്റെ മറുപടി എഴുതി വാങ്ങുകയും വേണം. തുടർന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട വിവരം കാണിച്ച് എഫ് ഐ ആർ (FIR) ഫയൽ ചെയ്യുക, പത്രത്തിൽ പരസ്യം നൽകുക, നഷ്ടം സമ്മതിച്ച് ബാങ്കിൽ നിന്ന് സത്യവാങ്മൂലം (Affidavit) വാങ്ങുക, എൺകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (Encumbrance Certificate) ഉറപ്പാക്കുക, സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കുക എന്നിവയാണ് അടുത്ത നടപടികൾ. ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഇരിക്കെയാണ് രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രേഖകൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ചിലവ് വഹിക്കാൻ ബാങ്കിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വിൽപന ആധാരം ഹോം ലോണിനായി ഉപയോഗിക്കാമോ?

സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇടപാടിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇതിനെ ഒറിജിനൽ രേഖയ്ക്ക് തുല്യമായി പരിഗണിച്ചേക്കില്ല. ഒറിജിനൽ വിൽപന ആധാരം ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുതിയ ഭവന വായ്പയോ (Home Loan) വസ്തുവിന്മേലുള്ള വായ്പയോ അനുവദിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എഫ് ഐ ആർ, പത്ര പരസ്യം, ബാങ്ക് സത്യവാങ്മൂലം, എൺകംബ്രൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ അധിക രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ബാങ്കുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

 

Content Highlights

The original sale deed is a crucial document for property ownership, but losing it does not terminate your rights. Property owners can apply for a certified copy at the respective Sub-Registrar office by submitting a written application and paying the required fee. If a bank misplaces the document during a home loan, owners must file an FIR, publish a newspaper notice, and secure a bank affidavit.

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