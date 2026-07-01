Kerala
ഭാര്യാമാതാവിനെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി പിടിയില്
പുനലൂരില് 70 കാരി സൈത്തുന് ബീവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. പ്രതി ഉസ്മാനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു
കൊല്ലം | ഭാര്യാമാതാവിനെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി പിടിയില്. പുനലൂരില് 70 കാരി സൈത്തുന് ബീവിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പ്രതി ഉസ്മാനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. പ്രതി ഭാര്യയായ ഹസീനയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തടയാന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് സൈത്തുന് ബീവിയെ ക്രൂരമായി മര്ദ്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
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ഭാര്യാമാതാവിനെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി പിടിയില്
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