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വൻ ട്വിസ്റ്റ്; കടുത്ത ഇന്ധനക്ഷാമം നേരിടാൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പെട്രോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് റഷ്യ
ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ക്ഷാമം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രെംലിൻ ഈ ആഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.
മോസ്കോ | റഷ്യയിൽ യുക്രെയ്ൻ നടത്തിയ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെത്തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് രൂക്ഷമായ ഇന്ധനക്ഷാമം (fuel shortages) നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പെട്രോൾ (gasoline) ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് റഷ്യ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ ഉത്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ റഷ്യ സ്വന്തം ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ വിതരണം സുഗമമാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിന്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ റഷ്യയിലെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകളെയും (oil refineries) ഊർജ്ജ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
റഷ്യയിലെ 11 ടൈം സോണുകളിലും ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പല പ്രദേശങ്ങളിലും ഇന്ധന റേഷനിംഗ്, ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ നീണ്ട ക്യൂ, പെട്രോൾ വിലയിലുണ്ടായ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ് എന്നിവ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്താ ഏജൻസിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പെട്രോൾ അടങ്ങിയ കപ്പലുകൾ റഷ്യയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 60,000 മെട്രിക് ടൺ പെട്രോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. 30,000 മുതൽ 40,000 ടൺ വരെ ശേഷിയുള്ള രണ്ട് ടാങ്കറുകൾ ഇതിനകം അയച്ചതായാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഏത് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറിയാണ് ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ആഭ്യന്തര വിപണിയിലെ ക്ഷാമം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഇന്ധനം വാങ്ങാൻ പല രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ക്രെംലിൻ ഈ ആഴ്ച സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് റഷ്യയിൽ പ്രതിദിനം 110,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം പെട്രോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര വിതരണം മെച്ചപ്പെടുന്നതുവരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിമാസം 400,000 മെട്രിക് ടൺ പെട്രോൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ മോസ്കോ പദ്ധതിയിടുന്നതായാണ് വിവരം. അയൽരാജ്യമായ ബെലാറസ് ഇതിനകം തന്നെ റഷ്യയിലേക്കുള്ള ഇന്ധന കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ ആദ്യ പകുതിയിൽ ബെലാറസ് റഷ്യയിലേക്കുള്ള റെയിൽ മാർഗ്ഗമുള്ള പെട്രോൾ കയറ്റുമതി മുൻ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നിരട്ടിയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. 70,000 മെട്രിക് ടണ്ണിലധികം പെട്രോളാണ് ഈ കാലയളവിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.
ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനായി റഷ്യൻ പാർലമെന്റ് രാജ്യത്തെ നികുതി കോഡിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ധനത്തിനുള്ള സബ്സിഡികൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ ചില റഷ്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ റഷ്യയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ ശേഷി (air defence) വേഗത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം, ഈ ആക്രമണങ്ങൾ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യയുടെ സൈനിക നീക്കങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പുടിൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
അതിനിടെ, ന്യൂഡൽഹിയും മോസ്കോയും തമ്മിലുള്ള ഊർജ്ജ വ്യാപാരം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നതായാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എൽ എസ് ഇ ജി, കെപ്ലർ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഷിപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യ റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള അസംസ്കൃത എണ്ണ (crude oil) ഇറക്കുമതിയിൽ റെക്കോർഡ് വർദ്ധനവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് താൽക്കാലികമായി അടച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ തടസ്സങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ റഷ്യൻ എണ്ണ കൂടുതൽ വാങ്ങിയത്. ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം അസംസ്കൃത എണ്ണ ഇറക്കുമതിയുടെ പകുതിയിലധികവും റഷ്യയിൽ നിന്നായിരുന്നു. മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് 36.5 ശതമാനമായിരുന്നു. പ്രാഥമിക വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2.7 മില്യൺ ബാരൽ റഷ്യൻ എണ്ണയാണ് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്.
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Russia has started importing gasoline from India to ease severe domestic fuel shortages caused by Ukrainian drone attacks on its oil refineries. The country is facing rationing and record price increases across its 11 time zones, prompting Moscow to look for external supplies despite being a major energy producer. Meanwhile, India’s crude oil imports from Russia hit a record high in June, further strengthening the energy ties between both nations.