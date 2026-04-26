കത്തുന്ന വേനലിൽ എ സി വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? കീശ ചോരാതെ മികച്ചത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം
വേനൽക്കാലം കടുക്കുന്നതോടെ വിപണിയിൽ എയർ കണ്ടീഷണറുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ കേവലം തണുപ്പ് നൽകുക എന്നതിലുപരി മുറിയുടെ വലിപ്പം, വൈദ്യുതി ലാഭം, സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഗണിച്ചു വേണം ഒരു എ സി തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും വൈദ്യുതി ബില്ലിനും കാരണമായേക്കാം.
മികച്ച ഒരു എയർ കണ്ടീഷണർ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.
മുറിയുടെ വലിപ്പവും എ സി ശേഷിയും
മുറിയുടെ വലിപ്പമാണ് ഒരു എ സി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. മുറിയുടെ വിസ്തീർണ്ണത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ടൺ ശേഷിയുള്ള എ സി വേണം വാങ്ങാൻ.
- 120 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ മുറികൾക്ക് കുറഞ്ഞ ശേഷിയുള്ള എ സികൾ മതിയാകും.
- ഇടത്തരം മുറികൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശേഷിയും വലിയ ഹാളുകൾക്കും മറ്റും ഉയർന്ന ടൺ ശേഷിയുള്ള എ സികളും ആവശ്യമാണ്.
- നേരിട്ട് വെയിൽ ഏൽക്കുന്ന മുറികൾ, വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലുള്ള മുറികൾ, ഉയർന്ന സീലിംഗ് ഉള്ള ഇടങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചൂട് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാധാരണ അളവിലും കൂടുതൽ ശേഷിയുള്ള എ സി വേണ്ടിവരും.
ടൺ അഥവാ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി
എ സിയിലെ ടണ്ണേജ് എന്നത് അതിന്റെ ഭാരത്തെയല്ല, മറിച്ച് മുറിയിൽ നിന്ന് ചൂട് പുറന്തള്ളാനുള്ള ശേഷിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുറിയുടെ വലിപ്പത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ടൺ ശേഷിയുള്ള എ സി വാങ്ങിയാൽ അത് തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മുറി കൃത്യമായി തണുപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം വലിയ ശേഷിയുള്ള എ സി വാങ്ങിയാൽ മുറി വേഗത്തിൽ തണുക്കുമെങ്കിലും വായുവിലെ ഈർപ്പം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരും. സാധാരണയായി ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 20 ബി ടി യു എന്ന നിലയിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
വിവിധ തരം എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ
വിപണിയിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം എ സികളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്:
- വിൻഡോ എ സി: ജനാലകളിൽ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇവ ഒരൊറ്റ യൂണിറ്റായാണ് വരുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും വായു സഞ്ചാരം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.
- സ്പ്ലിറ്റ് എ സി: ഇൻഡോർ യൂണിറ്റും ഔട്ട്ഡോർ യൂണിറ്റും വെവ്വേറെ വരുന്നു. നിശബ്ദമായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇവ വീടുകൾക്കും ഓഫീസുകൾക്കും അനുയോജ്യമാണ്.
- പോർട്ടബിൾ എ സി: ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഇവ വാടക വീടുകൾക്കും താൽക്കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും മികച്ചതാണ്.
ഇൻവെർട്ടർ എ സികളും വൈദ്യുതി ലാഭവും
വൈദ്യുതി ലാഭിക്കുന്നതിനായി ഇൻവെർട്ടർ എ സികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. മുറിയിലെ താപനിലയ്ക്കനുസരിച്ച് കംപ്രസ്സറിന്റെ വേഗത ക്രമീകരിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇൻവെർട്ടർ അല്ലാത്ത എ സികൾ കംപ്രസ്സർ ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ചെലവാകാൻ കാരണമാകും. കൂടാതെ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള എ സികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും വൈദ്യുതി ബില്ല് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആധുനിക ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ കാലത്തെ എ സികളിൽ നിരവധി സ്മാർട്ട് ഫീച്ചറുകൾ ലഭ്യമാണ്. മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ വഴി നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് കൺട്രോൾസ്, വായു ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന എയർ പ്യൂരിഫയർ സംവിധാനം, ഈർപ്പം കുറയ്ക്കുന്ന ഡിഹ്യുമിഡിഫയിംഗ് മോഡ് എന്നിവ ഇതിൽ പ്രധാനമാണ്. തണുപ്പ് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹീറ്റിംഗ് സൗകര്യമുള്ള മോഡലുകളും ഇപ്പോൾ വിപണിയിലുണ്ട്.
Choosing the right air conditioner requires evaluating room size, required tonnage, and energy efficiency ratings to ensure optimal cooling and cost savings. The guide highlights the differences between split, window, and portable ACs while emphasizing the benefits of inverter technology and smart features like air purification. Following these expert tips will help homeowners make an informed decision and reduce long-term electricity expenses during peak summer months.